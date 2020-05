Mercato : Des contacts entre Thomas Partey et le PSG ?

Le Real Madrid voudrait alléger sa masse salariale à plus long terme, la saison prochaine.

selon une indiscrétion du journal AS. Le Real Madrid viserait ainsi une baisse de 30% pour économiser la bagatelle de 85 millions d'euros. Le pourcentage serait plus élevé chez son grand rival du Barça. Une baisse des salaires qui concernerait les joueurs, mais pas que. Les membres du staff et les dirigeants verraient aussi leurs émoluments baisser. AS explique que le Real anticipe une perte d'au moins 20 % de ses revenus à cause du coronavirus, avoisinant donc un montant de l'ordre de 165 millions d'euros. Toujours selon la même source, le Barça dirait adieu à une somme comprise entre 120 et 140 millions d'euros en termes de revenus. D'où la nécessité de serrer la vis au niveau de la masse salariale. Les deux clubs espagnols avaient déjà adopté une première baisse des salaires pour les joueurs il y a de cela quelques semaines.