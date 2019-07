Mercato : Départ imminent pour Leao

Lille va vendre Rafael Leao au Milan AC pour la somme de 35 millions d’euros. En échange, le LOSC va aussi faire venir un jeune défenseur milanais.

Leao à Milan, Djalo à Lille

Ce vendredi matin, on lisait dans les colonnes de Tuttosport que Milan pourrait proposer 35 millions d’euros à Lille pour Rafael Leao. Il semble que le club italien soit bel et bien passé à l’action. RMC nous apprend ce vendredi soir queUn chèque de 35 M€ a bien été transmis aux dirigeants lillois qui vont accepter le transfert de leur buteur de 20 ans. Ce dernier n’aura donc passé qu’une année dans le nord de la France. Arrivé l’été dernier en provenance du Sporting CP, Rafael Leao a mis du temps avant de s’acclimater à la Ligue 1. Mais sa deuxième partie de saison 2018-19 a été d’un très haut niveau avec notamment 6 buts inscrits entre décembre et février.En attendant la vente de Nicolas Pépé, il s’agira même du départ record du LOSC, à égalité avec le transfert d’ Eden Hazard à Chelsea en 2012. Dans cette opération, Lille aurait en plus réussi à négocier un pourcentage à la revente de 20% selon RMC. Valence, Tottenham et l’Inter Milan avaient un temps été citées comme des destinations possibles pour le jeune attaquant portugais. Mais c’est bien avec le Milan AC que le LOSC a choisi de faire affaire. Un choix peut-être pas anodin, car, âgé de 19 ans (1,90m), qui évolue à Milan depuis quelques mois seulement. Selon RMC, l’international U19 va emprunter le chemin inverse en l’échange d’un chèque de 5 millions d’euros.