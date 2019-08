Mercato : Deaux retrouve la Ligue 1

Juan Ignacio Gallardo (Directeur de Marca) 🎙: ⬇️



"Si vous me demandez, je crois que Neymar signera au Real Madrid."

Selon l'Equipe, le Real Madrid s'est manifesté avec le montage suivant : 100M€ en cash, plus les services du trio Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas. Il s'agit des trois joueurs indésirables de Zinedine Zidane et qui n'ont pas encore trouvé une porte de sortie. L'offre était séduisante mais insuffisant pour convaincre Paris. Le quotidien français précise que "les conditions posées pour accepter un départ de Neymar ne sont toujours pas réunies". Aux yeux des responsables parisiens, il manquerait encore quelques millions aux Madrilènes pour arriver à la somme à laquelle ils évaluent leur star auriverde. Pour le club de la capitale, il serait toujours hors de question de se séparer de Neymar contre une somme inférieure à celle qu'ils avaient déboursé en 2017 pour le faire venir, à savoir 222M€. Bale, James Rodriguez et Navas ont beau être des joueurs confirmés et de renom, le cumul de leurs valeurs marchandes respectives n'attendrait donc pas les 122M€ pour le PSG. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont prêts à lâcher leur vedette pour peu qu'ils y trouvent leur compte. Mais la tentative manquée du Real prouve qu'il est hors de question de perdre le moindre sou dans cette opération. Ça serait une question de principes.