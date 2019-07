Mercato – Crystal Palace s’intéresse aussi à Ismaila Sarr

Dans un entretien accordé à So Foot, l'attaquant évoluant en Chine a fait le bilan de la dernière CAN : « Il (le bilan) est plutôt négatif, parce que tout le monde attendait beaucoup plus de l’équipe nationale, même si on a sauvé les meubles en se qualifiant de justesse pour les huitièmes de finale. On n’a gagné qu’un match sur quatre, et concernant le jeu, on n’a pas été à la hauteur de nos attentes et de celles du public. Je pense que l’équipe arrive à la fin d’un cycle et maintenant, l’important va être de savoir réagir en rectifiant rapidement les choses parce qu’il faudra être prêt pour les prochaines échéances qui vont arriver très vite. » L'ancien joueur de Villarreal pense qu'Ibenge n'est plus l'homme de la situation. « Lorsqu’un joueur est mauvais, on le remplace. Je pense qu’il devrait en être de même à tous les niveaux, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les responsables de la Fédération. Le football de haut niveau réclame de l’exigence à tous les niveaux, avec des remises en question à tous les postes. Et aujourd’hui, à titre personnel, je pense que Florent Ibenge n’est plus l’homme de la situation. Même si je n’oublie pas qu’il a fait du très bon travail à la tête de la sélection. » Pour lui, « la sélection ne progresse plus ». "Normalement, cela ne devrait pas être à moi de démarcher les binationaux pour qu’ils rejoignent la sélection. Je l’ai fait avec Arthur Masuaku, Gaël Kakuta, Giannelli Imbula ou même Steven Nzonzi. Au niveau de la Fédération, il faut vraiment que des mesures soient prises pour qu’on puisse avancer tous ensemble", a-t-il conclu.