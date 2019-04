Mercato : Crystal Palace fixe un prix XXL pour Wilfried Zaha

"Il était difficile d’avoir un tirage plus difficile pour le Kenya. Mais les tirages difficiles ou bons, on le saura auprès. Je pense qu’on va aller dans cette compétition sans pression. Le fait de jouer le Sénégal qui est le numéro un africain sur le classement Fifa et ancien mondialiste, ne sera pas facile", reconnait-il. "jouer le Sénégal et l’Algérie, cela veut dire que le Kenya est à nouveau sur la carte continentale. C’est plutôt bien. Lors des dernières épreuves de la CAN avec le Cameroun en 2017. Ça a mis en avant des collectifs on va s’appuyer sur ça pour essayer de contrarier ces pays où il y a de fortes individualités. Il va falloir que, collectivement, on essaie d’être à la hauteur." "Quand on s’engage dans une compétition, on ne va pas aller pour voir les pyramides en touristes. L’idée, c’est de sortir de ce groupe, sachant qu’il y aura les quatre meilleurs troisièmes", a-t-il poursuivi. "Je pense qu’on aura un match derby contre la Tanzanie qui peut être décisif pour essayer d’avoir la 3e place, même si on peut aussi avoir la 2e voire la 1ère place. Je me souviens en 2015, avec le Congo, pas beaucoup auraient parié sur une première place, à l’issue de la première phase de poule. Ce qui est notre cas. Et après sur un match qui est envisageable, on l’a prouvé contre le Ghana. On a aussi quelques arguments", prévient-il.