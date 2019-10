Mercato : Claudio Marchisio dit stop

[#Stat📊] Islam Slimani🇩🇿 en ce début de saison :



👕 5 matchs

⚽ 4' buts

🎯 4 passes décisives



🔥🔥🔥#ASMSB29 (4-1)

Avec 4 buts et 5 passes décisives (meilleur passeur du championnat), l’Algérien a démontré tout son potentiel. Selon France Football, si Monaco veut le garder, son montant de l’option d’achat fixée entre les deux clubs serait de seulement 10 millions d’euros. Une somme abordable pour un joueur qui a été recruté par le club anglais pour 30 millions d'euros en 2016. « Le coach connaît mes qualités, il sait m’utiliser et me donner confiance, a-t-il affirmé sur le site officiel du club du Rocher. Pour moi, le plus important c’est donner le maximum pour l’équipe. Quand tu joues bien et que tu es en confiance, tu peux prendre plus facilement du plaisir. Quand le collectif fonctionne, les individualités sont mises en valeur (…) C’est toujours bien de découvrir de nouveaux championnats. Je me sens bien, j’essaye toujours d’aider l’équipe. Au début de saison on ne croyait pas beaucoup en moi. C’était même un avantage ».