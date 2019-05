Mercato : Christian Eriksen aurait dit oui au Real Madrid

🔴 Accord verbal entre le Real Madrid et Christian Eriksen, selon @diarioas.



Le club madrilène doit désormais négocier avec Tottenham, qui réclame 150 M€. pic.twitter.com/pq0pVIBuxk — Actu Foot (@ActuFoot_) 1 mai 2019

Un accord verbal entre le club 'merengue' et le joueur danois existerait et le Real négocierait aujourd'hui son transfert avec Tottenham, sachant que le bail du milieu de terrain des Spurs expire à l'été 2020.Le joueur de 27 ans bénéficierait par ailleurs d'un meilleur contrat que celui qu'il a actuellement à Londres, et percevrait un salaire supérieur aux quatre millions nets qu'il touche depuis trois ans à Londres.La presse britannique rajoute une couche en indiquant que Florentino Perez devrait payer 150 millions d'euros, montant que les Espagnols espèrent toujours revoir à la baisse, puisque fin 2018, la somme exigée par Tottenham atteignait les 250 millions.Eriksen et ses agents sont conscients que l'offre des Madrilènes est plus élevée que celle de Tottenham a mise sur leur table pour étendre leur lien, un facteur qui permet aux négociations du Real avec le joueur d'avancer rapidement.