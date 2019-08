Mercato : Chicharito vendu en Espagne ?

Chicharito (31 ans) pourrait quitter West Ham et être transféré à Séville ce week-end selon Marca.

Buteur contre Brighton il y a deux semaines, Chicharito a manqué les deux derniers matchs de West Ham, contre Watford en Premier League, et contre un club de division inférieure en League Cup, en raison d’une petite blessure à un genou. Mais l’attaquant mexicain pourrait bien ne plus reporter le maillot des Hammers. Car selon les informations de Marca, Séville aurait bien avancé sur son transfert ces dernières heures.Reste à résoudre deux équations : West Ham peut-il se permettre de perdre Chicharito alors que le club anglais n’a plus la possibilité de recruter cet été. Et son arrivée à Séville est-elle conditionnée au départ de Munas Dabbur , l’attaquant israélien arrivé à l’intersaison et dont le leader Liga chercherait déjà à se débarrasser ?