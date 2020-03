Mercato : Cheick Diabaté veut revenir en France

De Suresnes (2001–2010) à Chelsea

Révélation au « Royaume de Sa Majesté »

Des performances incroyables lors du dernier Mondial russe

Né leen France de parents maliens,prouve qu’avec le travail et la persévérance on peut réaliser les rêves les plus fous. Le voir aujourd’hui champion du Monde (2018) et double champion d’Angleterre (2016 et 2017) tient presque de l’évidence. Pourtant, jusqu’à ses dix-neuf ans, le Franco-Malien a surtout inlassablement couru à, modeste club amateur des. Loin, très loin des joutes mondiales et des projecteurs de la. Ses 1m68 n'ont certes pas facilité son ascension dans le football professionnel. Avant d'être LE N'Golo Kanté de la dernière Coupe du Monde en Russie, l'homme auxcapes avec l'équipe de France a dû longtemps faire ses armes dans le football amateur. Repéré finalement par l'lors de ses 19 printemps, il quitte alors Suresnes pour signer son premier contrat amateur en 2010 chez les Boulonnais. Il évoluera alors au sein de l'équipe B, en. Lors de l’exercice 2012/2013 en, il s’impose finalement pour la première fois en équipe première de l'USBCO. Supervisé alors par plusieurs clubs professionnels français et étrangers, il s'engage en juin 2013 pour une durée de trois ans avec le, en. Placé alors par son coachen position de numéro six devant la défense ou parfois en numéro huit relayeur, « l’infatigable N'Golo » n’a pas cessé de briller dans l’entrejeu, malgré son peu d’expérience à ce niveau. Au point d'être nommé dans l'équipe-type delors de la cérémonie des trophéesen fin de saison. A lire aussi >> Kanté raconté par son tout premier entraîneur Deux ans plus tard, « le petit N’Golo », comme l’appelait souvent ses partenaires à Caen, quittait alors le Stade Malherbe pour la Premier League etcontre un chèque de huit millions d’euros. Jamais blessé, jamais remplacé, irréprochable dans son comportement, Kanté s’adapte parfaitement au jeu physique britannique et devient même un titulaire indiscutable au sein de l’équipe surprise qui décrocha le titre de champion au terme de la saison 2015-2016. Nommé "meilleure recrue de la saison en Premier League", ses prouesses décident les dirigeants dede casser leur tirelire en juillet 2016 pour s’attacher les services du Franco-Malien contre la coquette somme de 38 millions d'euros. Il s’impose immédiatement comme étant une pièce maitresse de l’effectif pléthorique deset remporte son deuxième titre consécutif de champion d'Angleterre (après celui avec Leicester l'année précédente). En fin d'année, il est même désigné "Joueur français de l'année 2017" par. A lire aussi >> Le Barça, le Real ou le PSG ? N’Golo Kanté affiche sa préférence pour son avenir ! Devenu titulaire indiscutable au sein de l’équipe de France depuis mars 2016,a marqué la Coupe du Monde 2018 avec ses performances physiques et techniques. Sur le rectangle vert, il a été littéralement partout, en témoigne ses impressionnantes statistiques lors de la dernière grande messe du football mondial:a occupé la seconde marche du podium des joueurs qui ont parcouru le plus de kilomètres pendant le Mondial russe : 62 km à son compteur. Seul le capitaine croatea fait mieux que lui (après avoir disputé trois séances de prolongations). La "machine" N'Golo Kanté c’est également l’impressionnant total de 59 ballons récupérés en six rencontres disputées en tant que titulaire ( dont la finale durant laquelle il était pourtant malade ). Ses partenaires, comme ses adversaires ne tarissent d’ailleurs pas d'éloges à son égard : pour, "quand N'Golo est sur le terrain, l'équipe joue à douze !". Et pourson ancien coéquipier à, Kanté est tout simplement "le meilleur joueur du monde à son poste". Ni plus, ni moins.