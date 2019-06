Mercato : Ce cador européen prêt à casser sa tirelire pour Wilfried Zaha

« Sans prétention, je pense que nous avons été bons aujourd’hui. Les joueurs ont fait le boulot et ce n’est pas le Kenya qui a été mauvais. C’est vrai que la première mi-temps était plus aboutie mais je pense qu’on a essayé de gérer en seconde période. Ce succès ne change rien pour nous ni à notre statut. On n’est pas favoris et les résultats du pays le montrent très bien. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée. Surtout contre le Sénégal qui a des joueurs de qualité», a indiqué le sélectionneur des Verts en conférence de presse. « Il faut mettre moins de focus et d’attention sur Mahrez. On sait qu’il est talentueux et qu’il joue dans un grand club mais il ne faut pas lui mettre trop de pression. Riyad n’a pas envie d’avoir le statut de star. Il a envie de faire une belle coupe d’Afrique et il a marqué aujourd’hui. Après, les comparaisons avec Salah ou autre, je laisse ça au médias de le faire mais je pense que Riyad n’y pense pas trop.» Concernant le match face au Sénégal, Belmadi est conscient de sa difficulté : « C’est match très difficile. On joue contre le favori de la Coupe d’Afrique et dernier mondialiste avec de très grands joueurs et Sadio Mané qui sera présent. Une bonne équipe qui est compétitive. In cha’Allah on sera prêt pour ce match. » A lire aussi >> CAN 2019 / Algérie- Kenya : la huitième est la bonne !