Mercato : Ça sent la fin pour Bale ?

🇫🇷 #LeDecrassageDeLuis

⚽️ Victor Osimhen a été élu meilleur joueur de @Ligue1Conforama du mois de septembre !

🎙 Pour beIN SPORTS, il revient sur son adaptation au LOSC, l'expérience accumulée en Afrique, sa relation avec Galtier, ses objectifs... pic.twitter.com/HLMbaxFIWH — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 28 octobre 2019

[#TropheesUNFP🏆] 🔴 OFFICIEL !



Victor Osmihen🇳🇬 est élu joueur du mois de septembre en Ligue1 ! pic.twitter.com/3GhAA8APon — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 17 octobre 2019

Mercato - LOSC : Les vérités d’Osimhen sur son adaptation ! https://t.co/lf2rOoAV92 pic.twitter.com/4usGxfQvFn — le10sport (@le10sport) 28 octobre 2019

Interrogé par beIN Sports, il est revenu sur ses débuts. « L’expérience accumulée à Wolfsbourg et Charleroi m’aide à m’adapter à Lille. J’ai observé le club l’année dernière. Il y a de super joueurs ici. Ma priorité est de m’intégrer le plus vite possible et de prouver aux supporters ce dont je suis capable. Je veux continuer comme ça. C’est ça qui est important pour moi ». Puis il a évoqué la Ligue des Champions. « Le but que j’ai inscrit face à Chelsea est l’un des plus importants de ma carrière. Un des moments les plus forts de ma carrière. J’ai grandi en regardant la Champions League. Y participer, maintenant, à la meilleure compétition du monde, c’est incroyable. Je veux continuer comme ça pour moi et le club. J’essaye de donner le meilleur de moi-même et d’être le plus efficace possible. C’est ce que je cherche à faire depuis que je suis là ».