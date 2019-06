Mercato : Ça bouge chez les Gunners

Selon La Gazzetta dello Sport, Arsenal aurait effectué une nouvelle tentative pour deux joueurs de la Sampdoria Gênes : Denis Praet et Joachim Andersen. Yannick Carrasco (Dalian Yifang) serait aussi en contacts avancés avec les Gunners.

Carrasco avec Praet et Andersen ?



Tonight #Arsenal have sent a new offer to #Sampdoria for Joaquim #Andersen and Dennis #Praet: €48M for both. Steps forward for finalize the deal, even if Ferrero wants more. #transfers #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) 8 juin 2019



#Carrasco wants to return in Europe from Cina and go to #EPL. #Arsenal are in advanced talks to sign him from #DalianYifang. He was courted by #Gunners last January, but #Emery opted to sign Denis Suarez on loan, because chinese asked €30M. #transfers #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) 7 juin 2019

, Arsenal serait revenu à la charge pour recruter le milieu international belge Dennis Praet (25 ans) et le défenseur international danois Joachim Andersen (23 ans). Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les Gunners auraient transmis une nouvelle offre de quarante-huit millions d’euros pour les deux joueurs de la Sampdoria Gênes. L’optimisme serait de mise, même si les Blucerchiati auraient fixé la barre un peu plus haut. Par ailleurs, la formation managée par Unai Emery serait aussi en contacts avec l’ailier international belge Yannick Carrasco (25 ans, Dalian Yifang). Désireux de revenir en Europe, l’ancien Monégasque, qui est également passé par l’Atlético Madrid, pourrait prochainement rejoindre les coéquipiers d’Alexandre Lacazette (qui pourraient aussi enregistrer le renfort du latéral parisien Thomas Meunier « C'était une belle expérience, j'ai beaucoup appris, beaucoup mûri, a récemment indiqué le Diable Rouge. Tu es loin de tout le monde, ça te force à grandir. En ayant plus de responsabilités dans l'équipe, on progresse également. Un club a fait une offre qui remplit toutes les conditions du Dalian. Il n'y a pas de clause, c'est aux clubs de trouver un accord, mais j'espère que le président comprendra les raisons de mes envies de départ.Je ne peux pas le dire. Même mon entourage l'ignore. Regardez Paulinho et Axel (Witsel) . Ils sont revenus en Europe et s'en sont bien sortis. On ne perd pas ses qualités, on doit juste s'adapter au rythme. J'ai parfois besoin d'un jour ou deux quand je reviens en sélection mais ça va vite. »