Mercato : Brescia relance Mario Balotelli

Pour son premier match avec Liverpool cette saison,

Sadio

Mané

a débuté le match sur le banc des

reds

. Vendredi soir, face à Norwich City, l’international Sénégalais a dû attendre la 74ème minute pour fouler la pelouse d’

Anfield

. En conférence de presse en vue du match de Super Coupe face à Chelsea, ce mercredi,

Sadio

Mané

a déclaré qu’il est prêt pour débuter le match en tant que titulaire.

Après une longue saison avec Liverpool puis avec le Sénégal,

Sadio

Mané

a repris les entraînements avec les

reds

après de courtes vacances de 16 jours. L’international Sénégalais a même joué son premier match de cette nouvelle saison face à Norwich (4-1). Il est rentré en deuxième période.

Sadio

Mané

est dans le groupe de Liverpool qui va affronter Chelsea pour la Super Coupe d’Europe ce mercredi à 19h GMT.

En conférence de presse, cet après-midi,

Sadio

Mané

a insisté sur le fait qu’il est apte à débuter le match et que la fatigue n’est qu’un obstacle mental qu’il continue de gravir. « Oui, je pense que je suis prêt à commencer. La fatigue, je pense, est ici [montrant sa tête] à coup sûr. Je joue au football professionnel depuis longtemps et je pense ne jamais avoir de vacances de plus de 20 jours depuis sept ans maintenant. J'y suis habitué et, bien sûr, je suis prêt. Je suis ici, alors faisons-le », a laissé entendre

Sadio

Mané