"Mon avocat va s'en occuper, c'est parti à la FIFA. On va défendre nos droits, a déclaré Alex Song. On avait joué un amical vendredi (13 mars) et on était censés rencontrer le président lundi ou mardi. Mais à la place, on a reçu un message WhatsApp mardi après-midi (17 mars) pour nous dire que chacun devait signer un papier nous disant qu'on nous baissait nos salaires, qu'on allait nous payer environ 12 000 euros. On devait renvoyer le papier le lendemain pour 12h. On a reçu ce document sans explication", a déclaré l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone, sur RMC Sport. "On ne pouvait pas le signer, on n'a pas eu de discussions. Tous les clubs discutent aujourd'hui. Notre capitaine n'était au courant de rien. On a décidé tous ensemble de ne pas signer ce document. On voulait discuter. Je n'ai fait aucune faute professionnelle. Tous les clubs échangent avec leurs joueurs pour trouver des solutions. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Personne n'arrive à comprendre", a ajouté le neveu de Rigobert Song. Presque simultanément sur «France Info», son coéquipier, Johan Djourou appuyait ses dires. "Nous étions tous dans le flou et nous ne savions pas ce que ce papier impliquait. Nous voulions plus de précisions, des explications, un coup de téléphone du président ou du directeur sportif. Au moment de l'envoi de la lettre, les CDD n'étaient pas inclus dans la prise en charge du chômage partiel (le Conseil Fédéral a assuré depuis qu'ils le seraient). Il était normal de vouloir plus de précisions de la part d'un club pour lequel on se bat sur le terrain, quand on reçoit une lettre avec un délai fixé pour le lendemain. Ce n'est pas une question d'argent, mais une question de principes." "Je pense que certains salaires étaient élevés et que le club a voulu faire des économies en ayant peur des répercussions liées à cette crise. Il faut aussi expliquer qu'à partir de dix joueurs virés, c'est un licenciement collectif, qui implique d'autres choses. Lors de ma signature à Sion, j'ai dit au club, "Payez-moi aux points gagnés". J'ai fait partie de ce groupe parce que je considère que plein de choses ne sont pas acceptables dans cette histoire", a-t-il ajouté.