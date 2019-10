Mercato : Baldé Keita pourrait revenir à l'Inter Milan !

Il n’a plus joué en club depuis qu’il a résilié son contrat avec Astra en première division de Roumanie, au lendemain de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte. Et pourtant, ce ne sont pas les offres qui manquent. Selon son entourage, Jacques Zoua aurait simplement décidé de se donner plus de temps pour murir la réflexion avant de faire un choix. « Jacques a souvent regretté son transfert en Roumanie, confie l’un de ses proches, ayant requis l’anonymat. S’il a résilié son contrat, c’est parce que certaines choses n’allaient pas dans la bonne direction. Et aujourd’hui, même s’il est rongé par l’envie de relancer sa carrière, il ne voudrait surtout pas commettre les mêmes erreurs en se précipitant vers le premier venu ». L’attaquant champion d’Afrique 2017 qui espère disputer la CAN 2021 au Cameroun jouerait donc la carte de la prudence ? « Il va de soi qu’en tant que footballeur professionnel, champion d’Afrique une fois déjà avec son pays, Jacques aimerait jouer cette CAN à la maison, poursuit notre source. Mais pour avoir des chances de convaincre le nouveau staff technique de Lions Indomptables, il a compris qu’il faut qu’il intègre un projet sérieux, dans un environnement qui lui permette de jouer pleins de matchs et de marquer des buts. Jusqu’ici, il y a des offres, mais il ne faut pas s’emballer non plus ». Le nom de l’ancien attaquant du Gazélec FC Ajaccio circulerait notamment du côté de la Turquie où les dirigeants d’Istanbulpor ont étudié son dossier il y a quelques semaines. Et aussi en Suisse où, selon certaines indiscrétions, le FC Bâle, club avec lequel il a remporté 4 fois le championnat entre 2009 et 2013 s’intéresserait de nouveau à son profil.