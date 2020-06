Mercato : Axel Disasi convoité par un club anglais

Nagguez convoité par l'EST et le Raja

La FIFA donne suite à la plainte contre Mansour

L'EST ne renouvellera pas le contrat de Faddae

Après 26 journées, Malatyaspor occupe la 15e place (sur 18 clubs) avec 25 points. Le milieu récupérateur international est assuré du bon de sortie de la part de l'ESS au cas où il trouve une proposition intéressante.Le latéral droit international Hamdi Naggez intéresse l'Espérance Sportive de Tunis. Jeudi, des échos ont laissé entendre qu'un accord a été conclu entre les deux parties, ce que dément le premier intéressé. L'ancien défenseur de l'Etoile Sportive du Sahel, qui doit bientôt rejoindre son club lituanien Sudova pour terminer la saison est également convoité par le club marocain Raja Casa.L'avocat de Hamdi Nagguez, Me Anis Ben Mime a affirmé jeudi que la chambre d'investigation de la commission d'éthique relevant de la fédération internationale s'est saisie de la plainte qu'il a déposée contre le président de Zamalek (D1, Egypte), M.Mortadha Mansour. Celui-ci a lancé de graves accusations contre l'avocat et le joueur, mais également contre la fédération internationale suite à sa condamnation le 14 avril dernier à verser un montant de 1,250 million de dollars (3,7 millions de dinars) en faveur de Nagguez pour non versement de quatre salaires. Zamalek, qui est également interdit de recrutement durant les trois prochaines sessions de transferts a décidé de faire appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport (TAS).En fin de contrat, le latéral droit (ou milieu) international olympique Raed Faddae n'a pas reçu d'offre de prolongation de la part de son club-mère, l'Espérance Sportive de Tunis. Son agent aurait exigé une amélioration des termes de son contrat jugée inacceptable par le bureau sang et or, à en croire Nessma Sport. Le club croate NK Lokomotiv Zagreb lui a fait parvenir une offre officielle pour remplacer Fran Karačić, en partance lui vers le champion croate, Dinamo Zagreb. Auteur d'un but et de deux passes décisives en 6 matches livrés cette saison avec le club sang et or, Faddae a une valeur marchande de 300 mille euros, selon Transfermarkt. A lire aussi >> LDC Afrique - ES Sahel : le grand retour de Ben Amor