Mercato : Aurélien Chedjou à Amiens ? Une question d’heures

Eric-Maxim Choupo-Moting peut s’en vanter. Considéré comme le joueur le plus « indésirable » du Parc des Princes depuis la fin de la saison dernière, l’attaquant camerounais est aujourd’hui le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain. Lors des deux rencontres consécutives qu’il a disputées en Ligue 1, tous en tant que titulaire, le capitaine des Lions Indomptables a inscrit au total 3 buts et s’est illustré en grand artisan des victoires du PSG respectivement contre Toulouse (4-0) et le FC Metz (0-2). Neymar est prévenu. Si la star brésilienne boude les stades en espérant quitter la capitale française, Eric-Maxim Choupo-Moting lui, est en train de prouver que cette année, Tuchel peut compter sur lui pour enfiler les buts. « Je sais qu'il est un gars qui veut prendre ses responsabilités et qui peut le faire à un très haut niveau. Pour moi, il reste un joker, un gars qui peut nous aider dans une situation. Quand tout le monde est là, il peut nous aider durant les 15 ou 20 dernières minutes. Il n'a pas beaucoup marqué l'an passé et il a retrouvé cette qualité. C'est le plus important et c'est nécessaire », a déclaré l’entraineur parisien au sujet de Choupo-Moting, dans des propos rapportés par Culture PSG. Auteur en effet d’un doublé lors de la réception de Toulouse il y a une semaine, le Camerounais a de nouveau rugi vendredi à Metz. Même s’il a été peu trouvé par ses partenaire, l'international camerounais s’est montré altruiste au fil des minutes altruiste notamment sur sa première occasion de la partie. A la bataille pour reprendre un coup franc de Verratti sur le côté droit, Eric-Maxim Choupo-Moting a devancé Boye pour ajuster Oukidja d'une tête smashée (0-2, 43e). « Je suis content d'avoir marqué de la tête. Tant que le coach me laisse jouer, je donne mon meilleur et c'est encore mieux si je marque », a déclaré le buteur camerounais au micro de Cana +.