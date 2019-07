Mercato : Ancelotti confirme les discussions entre le Napoli et Pépé

Cette journée de jeudi pourrait bien marquer un basculement majeur dans le dossier Nicolas Pépé.

Dans l’après-midi, une photo dévoilée par le média italien Sky Italia a montré les représentants du joueur lillois arriver à Dimaro, le lieu de stage des Napolitains. On sait que le Napoli est l’un des clubs les plus cités pour s’offrir les services de l’international ivoirien. Ces derniers jours, outre Naples, on a aussi parlé d’un intérêt d’Arsenal et de Liverpool. Interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse ce jeudi, Carlo Ancelotti a d’abord répondu avec humour : « Oui, les agents étaient dans notre hôtel. Je leur ai dit au revoir comme je l’ai fait avec tous les agents qui sont venus ici. Plusieurs d’entre eux sont venus, la semaine dernière encore, il y en avait même un qui s’appelait James Bond », s’est amusé l’ancien entraîneur du PSG . Mais le coach du Napoli a aussi répondu avec sérieux et sincérité en confirmant que son club tentait de faire signer Nicolas Pépé lors de ce Mercato estival. « C’est important de rencontrer les agents pour évaluer toutes les hypothèses du marché. Bien sûr qu’on s’intéresse à Nicolas Pépé, les agents sont là, ça ne sert à rien de le cacher. Des négociations sont en cours, on verra bien ce qu’il se passe », a ajouté Carlo Ancelotti face aux médias présents à Dimaro.