Mercato : Al-Ahly lorgne Aliou Badji

Selon L’Equipe, les Girondins de Bordeaux se sont renseignés auprès de l’attaquant belge de Crystal Palace Christian Benteke pour un éventuel prêt. Mais le salaire de l’intéressé serait trop élevé.

Bordeaux a enregistré, cet hiver, l’arrivée de l’ex-ailier rémois Rémi Oudin, mais est encore à la recherche d’un renfort offensif. Désireux d’apporter de la concurrence à Jimmy Briand et Josh Maja en pointe, les Girondins auraient ainsi, selon L’Equipe, approché l’attaquant belge Christian Benteke (29 ans) pour évoquer la faisabilité d’un prêt. Problème, celui qui est sous contrat jusqu’en 2021 avec Crystal Palace(plus de 500 000 euros par mois). Sans surprise. L’ancien de Liverpool vit par ailleurs une saison difficile puisqu’il n’a pas inscrit le moindre but en 15 matchs de Premier League. Blessé, il a manqué les cinq dernières rencontres des siens. Proposé en prêt par Benfica et considéré comme un plan B par Bordeaux, Yony Gonzalez (25 ans) pourrait être une solution de repli, toujours selon le quotidien.