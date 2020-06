Mercato : Aïssa Mandi courtisé par le FC Barcelone

Le défenseur a évolué aux côté de plusieurs cracks en sélection ivoirienne comme Didier Drogba, Yaya, Kolo Touré, Kader Keita, Didier Zokora, Emmanuel Eboué, Salomon Kalou, Gervinho, Copa Barry, Cheick Tioté, Seydou Doumbia, Max Gradel. Interrogé sur le joueur qui l'a spécialement marqué en sélection ivoirienne, l’ancien monégasque (21 sélections) a désigné : Yaya Touré. « Il y avait beaucoup de joueurs incroyables, vraiment très talentueux. Tout le monde était fort. Il y avait des gros talents. Mais comme je l’ai toujours dit, Yaya quand tu le voyais jouer, tu prenais du plaisir. Tu as l’impression qu’avec son corps il ne peut pas faire certaines choses, mais attention, c’est un faux lent. Il était très fort. A Barcelone, il y avait du monde, mais il arrivait à se démarquer. Mais quand il arrive à City, il démontre à tout le monde qu’il est un joueur exceptionnel, il marque des buts magnifiques, pose le ballon quand il veut, alors que toute l’équipe s’appuie sur lui. Niveau foot, il est très fort, très intelligent » a indiqué l’ivoirien lors d’une interview accordée à FootMercato. Igor Lolo a également révélé son pire souvenir avec les Eléphants. « j’ai joué les CAN 2012 et 2013, mais j’ai raté les Coupe du Monde 2010 et 2014. J’avais commencé en sélection en 2007. Je jouais pas mal de matches, je participais aux éliminatoires. Ça s’est compliqué en 2010, parce que je ne jouais plus beaucoup avec Monaco. Vu la concurrence en sélection, c’est vite devenu difficile. J’ai retrouvé l’équipe en 2009, c’était super. Guy Lacombe m’a pourri la vie à ce moment-là. Avec Guy Demel à Hambourg et Eboué à Arsenal, il fallait être titulaire pour être pris. Pour le Mondial 2014, avec Sabri Lamouchi, je fais des matches, ça se passe très bien. On fait la CAN 2013 ensemble. Puis, je me blesse et je manque un rassemblement. On ne me prend pas pour le match suivant non plus alors que j’étais remis. Finalement, je n’ai pas fait partie des 25 pour la préparation à la CAN. Je l’apprécie beaucoup, c’est un très bon entraîneur, mais d’un coup, il ne m’appelle plus. Je n’ai pas jugé bon de le blâmer. Je pense que la décision ne vient pas forcément de lui. C’est mon pire moment. Je rêvais de jouer une Coupe du Monde. » a-t-il expliqué A lire aussi sur Orange Football Club >> CAN 2025: vers une co-organisation Sénégal-Guinée ?