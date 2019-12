Mercato : Ahmed Akaichi dans le championnat qatari

Cette résiliation était devenue inévitable compte tenu de la suspension depuis des mois déjà et jusqu'à des délais indéterminés du championnat du Liban en raison de la situation sociale et politique tendue.Avec le champion du Liban, Al Ahd pour lequel il avait signé l'été dernier, l'ancien avant-centre de l'équipe de Tunisie a remporté la coupe de la confédération asiatique de football pour la région de l'Ouest asiatique, et la supercoupe du Liban.Il aura coûté à Al Ahd plus de 300 mille dollars. Akaichi reste un globe-trotter pour avoir changé plusieurs fois de club: CAB, EST, ESS, CA, Ingolstadt (Allemagne), Al Ittihad et Al Ittifak (Arabie Saoudite) et Al Ahd de Beyrouth.Son nouveau club, Chahania est bon dernier après la 11e journée, ex aequo avec Oum Slal avec 5 points.