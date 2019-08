Mercato : Absent contre Dijon, Youssouf Sabaly sur le départ

Bordeaux s'est facilement imposé à Dijon samedi soir au terme d'un match maîtrisé (0-2). Le DFCO n'a toujours pas pris le moindre point après trois journées.

Le debrief

Les buts

Les tops et les flops

Ui-jo Hwang (7)

Laurent KOSCIELNY (7)

Glody NGONDA (3)

La feuille de match

DIJON - BORDEAUX : 0-2

Dijon

Bordeaux

Corrigé par Angers et accroché par Montpellier sur les deux premières journées, Bordeaux est enfin lancé. Ce samedi soir à Dijon, les Girondins ont signé leur premier succès de l’exercice 2019-20 avec la manière. A Gaston-Gérard, les hommes de Paulo Sousa ont été supérieurs à leurs adversaires pendant l’intégralité d’une rencontre au cours de laquelle ils se sont facilités la tâche en marquant rapidement. Un but signé Ui-jo Hwang, la recrue sud-coréenne de l’été, qui a décomplexé les Marine et Blanc. Possession, duels, vitesse : dans tous les domaines, les Bordelais ont dominé des Dijonnais complètement dépassés par les événements. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le DFCO poser le pied sur le ballon et s’approcher de la surface adverse.Ce n’est pas tant que le mal était déjà fait, puisque Dijon n’a accusé qu’un but de retard pendant une trentaine de minutes, mais il a manqué trop de choses aux locaux pour faire trembler Benoît Costil ce samedi soir. En vrac, un peu d’inventivité au milieu, un peu de présence dans la surface et surtout de l’application dans les passes dans les trente derniers mètres adverses. Comme Bordeaux a fait le break dès l’entame du deuxième acte, la messe a vite été dite pour l’équipe de Stéphane Jobard. L’entraîneur dijonnais se voulait résolument optimiste après la deuxième défaite de ses joueurs le week-end dernier, convaincu que seule l’efficacité n’était pour l’instant pas au rendez-vous. Cette fois, contre Bordeaux, rien n’a fonctionné. Et après trois journées, ce zéro pointé est déjà inquiétant.Hwang ouvre son compteur en France. Après un corner dijonnais, Bordeaux se projette vite vers l’avant grâce à un modèle de transversale de Kalu. A la réception, le Sud-Coréen se joue de Ngonda avec un crochet intérieur, puis enroule sa frappe à l’entrée de la surface. C’est parfaitement exécuté et Runarsson ne peut rien.Très joli but de Benito ! Sur un corner dégagé par la défense dijonnaise, Kwateng remet le ballon dans la boîte de la tête. Il trouve Benito au deuxième poteau, qui tente un geste compliqué avec une reprise de volée. Mais l’exécution est parfaite et Runarsson est battu.Sa première en Ligue 1, la semaine dernière contre Montpellier, avait été décevante. Mais Ui-jo Hwang est encore là pour apprendre, et en une semaine, l’attaquant bordelais a déjà progressé. A Gaston-Gérard, le Sud-Coréen a ouvert le score tout seul, comme un grand, après une merveille d’ouverture de Kalu. Outre son but, il a beaucoup pesé dans la première demi-heure.Laurent Koscielny est venu à Bordeaux pour apporter son expérience mais pas seulement. Dans la défense à trois de Paulo Sousa, l’ancien joueur d’Arsenal dégage une sérénité qui fait beaucoup de bien à ses partenaires. Surtout, son sens de l’anticipation lui permet de bien lire toutes les passes adverses et d’être toujours très bien placé.Arrivé cet été, Glody Ngonda a vécu une première très compliquée dans le championnat de France. Le latéral gauche congolais est impliqué sur le premier but de Bordeaux, sur lequel il se fait trop facilement éliminer par Hwang. Il a eu beaucoup de mal à se mettre au niveau requis par la rencontre, mais est loin d’être le seul joueur du DFCO dans ce cas…Temps chaud – Pelouse en bon état: M.Letexier (: Hwang (10eme) et Benito (47eme) pour Bordeaux: Kwateng (69eme) et Costil (91eme) pour BordeauxRunarsson () – Alphonse (), Ecuele Manga (cap) (), S.Coulibaly (), Ngonda () - Lautoa () puis Loiodice (71eme), R.Amalfitano (), Ndong () - J.Keita (), M.Baldé () puis Br.Soumaré (79eme), Sammaritano () puis Philippe (61eme): A.Gomis (g), Aguerd, Chafik, Balmont: S.JobardCostil (cap) () – Mexer (), Pablo (), Koscielny () - Kwateng (), Otavio (), Tchouaméni (), Benito () - Kalu () puis Benrahou (80eme), Hwang () puis Maja (71eme), De Préville () puis Briand (87eme): Poussin (g), Poundjé, Basic, Kamano: P.Sousa