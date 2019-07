Mercato : Abdou Diallo (Borussia Dortmund) au PSG, c'est bouclé !

🗣️🇹🇳 Alain Giresse : "Le match sera très difficile physiquement mais nous allons tout essayer pour atteindre la troisième place...." 👌#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/XDg261ksLF — CAF (FR) (@caf_online_FR) 16 juillet 2019

Les deux Aigles ne joueront pas la petite finale contre le Nigéria, prévue mercredi, à cause de blessures. Mais lors de la conférence de presse d’avant-match tenue ce mardi, et à la grande surprise des journalistes présents, le sélectionneur de la Tunisie, Alain Giresse, a indiqué qu’il n’est pas au courant de l’absence de ces deux joueurs ! A lire aussi >> CAN 2019 : Aliou Cissé et Alain Giresse dédramatisent les retrouvailles Mauvaise communication entre le coach et ses employés ? Cette affaire a été très critiquée par la presse locale... L'ancien sélectionneur du Sénégal a été aussi invité à donner des explications sur l'histoire du maillot de Sadio Mané. Selon lui, il s’agit d’un comportement spontané. Les deux joueurs (Mané du Sénégal et Traoré du Mali) ont offert les maillots en signe de respect à Giresse qui était leur ancien entraîneur. Giresse a assuré que s’il avait refusé cette offre il aurait été accusé de racisme. Le sélectionneur a conclu qu’il s’est comporté d’une façon spontanée avec ses anciens joueurs. "C’est ma vision des choses, je ne peux pas rajouter plus dans cette affaire. Je vous laisse la liberté de commenter", a-t-il noté. A lire aussi >> CAN 2019 : Giresse félicite Aliou Cissé et supportera le Sénégal en finale