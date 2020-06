Niang, Neymar, Yaya Touré... toutes les infos mercato du 8 Juin

🙏 Ben Motshwari, le milieu de terrain des Orlando Pirates est guéri du Covid-19, après un mois de combat contre la maladie !https://t.co/Y4EJBu8NGY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 8, 2020

☠📢 𝗕𝗘𝗡'𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 💪🏿 @orlandopirates is pleased to announce that Ben Motshwari has fully recovered from Covid-19 ⚫⚪🔴⭐#StopTheSpread #OnceAlways pic.twitter.com/JOMmHpmhV4 — Orlando Pirates FC (@orlandopirates) June 8, 2020

Ben Motshwari était le troisième footballeur africain à être contaminé par le virus après le défenseur central de la Sampdoria et capitaine de la sélection nationale de la Gambie, Omar Colley (27 ans), ainsi que le jeune milieu offensif tunisien de l'Union Sportive de Ben Guerdane (Ligue 1 tunisienne), Omar Zekri (25 ans). était le troisième footballeur africain à être contaminé par le virus après le défenseur central de laet capitaine de la sélection nationale de la(27 ans), ainsi que le jeune milieu offensif tunisien de l'(Ligue 1 tunisienne),(25 ans).

Bonne nouvelle pour les Orlando Pirates et toute la famille du football africain. Atteint par lefin mars et resté longtemps affaibli,va beaucoup mieux. Le maître à jouer des "" a mis plusieurs semaines à s'en remettre, mais il est désormais totalement guéri. Le joueur de 29 ans a annoncé lui-même la nouvelle ce lundi sur les réseaux sociaux de l'écurie de Soweto . L'enfant dea posté un message réconfortant dans un contexte où plusieurs de ses collègues ont exprimé leurs craintes quant à un éventuel retour aux terrains, toujours pas tranché par les instances du pays. A lire aussi >> La liste des pays africains qui ont annoncé l'arrêt définitif de leurs championnats Je voudrais remercier chacun d’entre vous, qui m’avez envoyé des SMS et m’avez appelé et transmis de bonnes ondes pendant cette période difficile que je traversais, a déclaréavant d'ajouter:» conclut le vice-champion sud-africain 2019.Il convient de rappeler que >> Colley, Dybala, Matuidi… Les footballeurs testés positifs au Coronavirus ! Le pays des "" déplore à ce jour plus de mille décès du coronavirus depuis le début de la pandémie, pour un total de 50.000 cas confirmés.