Messi, Mulumbu, Kanté... toutes les infos mercato du 30 août

La Juventus entre dans la danse pour Messi !

Youssouf Mulumbu de retour en Ecosse

L'Inter Milan accélère pour N'Golo Kanté



L'AC Milan annonce la prolongation d'Ibrahimovic !

Weston McKennie, première recrue estivale de la Juventus

L’idée fait rêver tous les férus du ballon rond : réunir les deux géants du football mondial Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous la même vareuse ! Ce serait pourtant l’ambition ultime des dirigeants de la Juventus.En effet, et alors que le numéro 10 catalan a officiellement clamé son intention de quitter le FC Barcelone dès cet été, L'Equipe révèle ce weekend que la "Vieille Dame" se serait renseignée auprès du clan du génie argentin. >> Mercato: Messi a annoncé au FC Barcelone son intention de quitter le club ! Un appel téléphonique aurait eu lieu cette semaine entre les dirigeants piémontais et le père et agent de la star argentine, Jorge Messi. L'Equipe affirme notamment qu’il a aussi été question d'une éventuelle intervention de la firme allemande Adidas, équipementier du champion de Serie A et qui sponsorise le capitaine du Barça.Il convient de noter toutefois que si les champions d’Italie se sont donc bien positionnés, ils partent avec une longueur de retard sur– destination la plus plausible pour le moment -, et le, où "La Pulga" a plusieurs contacts dans l’effectif. >> Manchester City, PSG, Inter... Quelle destination pour La Pulga ? Le FC Kilmarnock a annoncé ce weekend le retour sous ses couleurs du milieu de terrain des "Léopards" de la République Démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu Ngangu (33 ans, 41 sélections).Sans employeur depuis l’été 2019, l’ancien pensionnaire du PSG (2006-2009), de West Bromwich Albion (2009-2015) et de Norwich City (2015-2017) s’est engagé jusqu’à la fin de l’année 2020 en faveur du club dont il porta les couleurs deux saisons durant, entre 2017 et 2019, dont une en prêt du Celtic Glasgow.A bientôt 34 printemps, l’enfant de Bumbu (RD Congo) compte encore nous régaler, lui qui a récemment déclaré qu’il n’a pas encore pris sa retraite internationale. >> RD Congo : Mulumbu nie avoir pris sa retraite internationale Du côté du Rugby Park, Mulumbu retrouvera ainsi son compatriote Aaron Tshibola (25 ans).A la recherche d’un milieu défensif de qualité, la direction de l’Inter Milan aurait choisi de miser sur la pépite franco-malienne de Chelsea, N’Golo Kanté.Après avoir longtemps tenté le terrain, les responsables lombards sont enclins à passer à l’offensive, si l’on en croit ce que révèle La Gazzetta dello Sport ce weekend. Une offre devrait ainsi être formulée dans les prochaines heures pour le champion du monde.Le média italien précise toutefois que le club londonien ne cèdera pas son joyau pour des miettes. À moins d’un chèque de 50M€, les Anglais ne laisseront pas partir leur joueur.A lire aussi >> Mercato : Chelsea en pôle position pour Koulibaly ! C’est désormais officiel : Zlatan Ibrahimovic va poursuivre son aventure à l’AC Milan. Sky Sports avaient indiqué dans la semaine que le clan du Suédois et la direction du club lombard avaient trouvé un accord pour un contrat assorti d’un salaire de 7 millions d’euros annuels. Milan a confirmé cet accord via un tweet assez bref dans la nuit de samedi à dimanche : « Zlatan est de retour ».Si de nouvelles précisions sont attendues ce dimanche, la durée du contrat, un an, est déjà scellée.Weston McKennie est un nouveau joueur de la Juventus. Le milieu de terrain, âgé de 22 ans, est le premier Américain à rejoindre le club piémontais, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué diffusé ce weekend sur son site officiel.«Juventus Football Club S.p.A. annonce qu’un accord a été conclu avec le FC Gelsenkirchen-Schalke 04 pour l’acquisition, à titre provisoire jusqu’au 30 juin 2021, des droits d’enregistrement du footballeur Weston McKennie pour un montant de 4,5 millions d’euros», peut-on ainsi lire.Il s’agit ainsi d’un prêt payant pour la première recrue estivale du nouvel entraîneur Andrea Pirlo qui débarque pour remplacer numériquement Blaise Matuidi, qui a rallié la MLS et l’Inter Miami. >> Mercato: Blaise Matuidi file aux Etats-Unis