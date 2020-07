Tanguy Kouassi, Pape Gueye, Camavinga... toutes les infos mercato du 1er juillet

Tanguy Kouassi signe au Bayern !

Pape Gueye débarque à l'OM !



Camavinga va rester au Stade Rennais !



C'est bouclé pour Leroy Sané au Bayern Munich !



Mkhitaryan devrait prolonger jusqu'en 2021 avec la Roma



Tanguy Kouassi au Bayern Munich, c’est désormais officiel. Annoncée depuis plusieurs semaines, l’arrivée de la pépite du PSG au sein du plus grand club allemand a été confirmée ce mercredi.Le défenseur franco-ivoirien de 18 ans a paraphé un bail de quatre ans avec le Bayern. Il s’agit de son premier contrat professionnel.Révélé lors de cette saison 2019-20 sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kouassi était considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation francilien. Sa polyvalence - il peut évoluer en défense centrale ou au milieu -, sa maturité, son flegme dans l’utilisation du ballon, son jeu de tête redoutable et sa capacité à se fondre rapidement dans le grand bain ont rapidement séduit les observateurs.Appelé à s’inscrire dans la durée à Paris, l’originaire d'Abidjan a finalement fait le choix de parapher son premier contrat pro en faveur du géant bavarois.A lire aussi >> Mercato: Tuchel en veut à Kouassi L’Olympique de Marseille tient son premier renfort estival. Le club phocéen est allé chercher l’une des meilleures promesses du championnat de Ligue 2, en l’occurrence Pape Alassane Gueye.Âgé de 21 ans, le milieu défensif franco-sénégalais évoluait au Havre. L’originaire de Dakar avait récemment signé un contrat en faveur de Watford, mais le deal a été finalement rompu.Après avoir passé sa visite médicale, l’ex-international tricolore des moins de 19 ans a paraphé ce mercredi un bail de quatre ans en faveur des vice-champions de France.A lire aussi >> Mercato - OM: Un attaquant va prolonger La porte est fermée à double tour. Interrogé sur les rumeurs de départ qui entourent le milieu de terrain Eduardo Camavinga, grande révélation cette saison en Ligue 1, le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice a envoyé un message limpide au micro de RMC:"Pour moi c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet pour la saison à venir, a-t-il lancé. On a envie de continuer avec ce joueur. Il est important pour lui qu’il puisse continuer avec le Stade Rennais. C’est un très bon garçon, un super joueur. Ce sont des discussions qu’on aura ensemble. De notre côté, on a aucune intention de le laisser partir".Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a affiché une maturité bluffante pour son jeune âge. Le nom du natif de Cabinda (Angola) a été lié à plusieurs grosses écuries européennes, dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. >> Mercato: Le Real prêt à mettre 60 millions sur Camavinga ? A en croire conjointement médias allemands et britanniques, le Bayern Munich serait parvenu à un accord avec Manchester City pour le transfert de la pépite germano-sénégalaise Leroy Sané.Le Bayern se serait résolu à débourser 50M€ pour enrôler le fils de l'ancien capitaine des Lions, Salif Sané. C’est plus que ce qu’ils voulaient mettre sur lui en cette période estivale très compliquée en raison de la crise du Covid-19 et toutes ses répercussions. Mais, c’est aussi beaucoup moins que ceux qu’ils envisageaient de dépenser l’année dernière.Avant que Sané ne se blesse gravement au genou, une somme de 110M€ avait été mentionnée comme indemnité de transfert. City a aussi accepté de revoir ses prétentions à la baisse, vu que l’international allemand n’avait plus qu’un an de contrat du côté de l’Etihad Stadium.L’AS Roma et Arsenal seraient parvenus à s’entendre au sujet de la superstar arménienne Henirkh Mkhitaryan, d’après ce que révèle ce mercredi le très informé journaliste italien Gianluca Di Marzio. Le milieu de terrain de 31 ans aurait vu son prêt chez les Giallorossi prolongé pour une saison supplémentaire. C’était le souhait du joueur, et il a été exaucé.Un dénouement qui arrange aussi les deux formations, puisque les Gunners ne comptaient pas spécialement sur l'ancien pensionnaire de Dortmund et de Manchester United et les Romains, eux, ne se voyaient pas le recruter définitivement.A lire aussi >> Toute l'actualité du mercato italien