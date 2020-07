Ismaïla Sarr, Slimani, Laurent Blanc... toutes les infos mercato du 19 juillet

Pour la première fois, le premier adjoint de Zinédine Zidane, sacré champion d’Espagne à la tête du Real Madrid, s’est confié. David Bettoni parle dans L’Equipe et c’est très intéressant…

« Zidane est quelqu'un qui accompagne les autres »

« Notre retour au Real a été plus difficile que nous le pensions et cette saison 2019-2020 a été très compliquée»

Le Real Madrid de Zidane ? « Une équipe offensive qui respecte l'équilibre entre l'attaque et la défense »

Dimanche, c'est la fin du championnat d'Espagne. La Liga 2019-2020 ferme ses portes sur une 38eme et ultime journée qui verra le Real Madrid se déplacer sur le terrain de Leganés pour conclure en beauté. Sacrés championne pour la 34eme fois de son histoire, jeudi soir après son succès sur Villarreal (2-1), la formation madrilène tentera d'aligner une 11eme victoire de suite et de consacrer « pichichi » Karim Benzema, qui pointe à deux longueurs de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs (21 contre 23 à l'Argentin).La réussite du Real cette saison, c'est notamment celle de l'attaquant français mais aussi surtout celle de Zinédine Zidane. L'entraîneur tricolore a décroché sa 2eme Liga et son 11eme titre à la tête du Real. Pour la première fois, son premier adjoint a accepté de parler de « Zizou » et de ses secrets de coach. Ce qui est toujours très instructif. Au quotidien, « c'est un homme qui te laisse t'exprimer, te développer, t'épanouir, grandir, mais dans un cadre bien précis, explique ainsi David Bettoni au sujet de Zidane dans L'Equipe, dimanche. C'est extraordinaire professionnellement et humainement pour les joueurs et pour tous ceux qui bossent avec lui. On ne résume pas un entraîneur à un 4-4-2 ! Zidane est quelqu'un qui accompagne les autres. C'est beau, ça ! Avec l'argent, la télé, l'image du joueur, tout ça, le football est devenu le sport collectif le plus individuel. Il veut remettre au goût du jour que le foot est un sport collectif où on ne peut gagner qu'en équipe et où tout le monde est important. Même quand tu joues moins qu'un autre. »Ami de Zidane depuis l'enfance, Bettoni, âgé de 48 ans, explique que le duo gagnant a vécu son « plus beau titre », jeudi avec cette Liga, alors que le retour aux manettes de la formation madrilène en mars 2019 n'a pas été simple. « Avec Zizou, nous fonctionnons presque sans parler, et je crois qu'à ce moment-là nous sont revenus en mémoire les mêmes souvenirs. En fait, notre retour au Real (en mars 2019) a été plus difficile que nous le pensions et cette saison 2019-2020 a été très compliquée, relève l'homme de confiance de l'ancien meneur de jeu. Il y avait toujours cet après Ronaldo (parti à la Juventus à l'été 2018) à gérer et les joueurs étaient très attaqués dans les médias. On disait qu'ils étaient vieux, etc. Et après, c'est l'entraîneur qui en a pris pour son grade. On a eu des matches très positifs à des moments clés, puis des déceptions, et ensuite la pandémie. En fait, cette saison qui a duré un an a été remplie d'émotions, de satisfactions et de mauvais coups aussi et, jeudi, tout est ressorti. Là, ce n'était plus Zidane et son adjoint, c'était les amis Yaz (pour Yazid, le deuxième prénom de Zidane) et David. »David Bettoni estime que le Real Madrid a « usé » ses adversaires en gagnant tous ses matchs. « Tout part de notre réflexion : qu'est-ce qu'on fait après deux mois de confinement ? Parce que là, on casse tous les concepts de l'entraînement. La réponse a été la créativité, détaille Bettoni. Pas inventer pour inventer, mais penser de manière différente. Nous avons décelé qu'il fallait de la fraîcheur mentale pour nos joueurs, donc nous sommes allés vers cet aspect. Tous les gens pensent que nous avons misé sur le physique mais non, ça a été sur le mental. »Mais quel est donc le style de ce Real Madrid 2019-2020 mené par Zidane ? « Si vous voulez un résumé, c'est simple : une équipe offensive qui respecte l'équilibre entre l'attaque et la défense, répond l'adjoint français. Mais je ne sais pas si on peut parler de style comme d'autres entraîneurs où il est très prononcé. Zidane et son staff, c'est surtout la capacité à s'adapter. Certains matches, on sait qu'il faudra surtout être costauds défensivement, et d'autres, ce sera autre chose. Cela n'est pas une insulte au Real d'attaque à tout-va qu'on a pu avoir à un certain moment. Quand nous sommes revenus sur le banc, nous nous sommes dit que nous ne devions pas faire pareil. Pas simplement parce qu'il n'y avait plus Ronaldo mais parce que les joueurs avaient aussi besoin d'un autre message. Le style Zidane, c'est celui du courage, car il n'a pas peur de s'adapter. On presse désormais plus dans le camp adverse et on a une meilleure capacité à faire le dos rond. C'est un entraîneur qui ne craint pas de prendre des décisions, des risques et d'entreprendre. De changer de système et deux joueurs à la mi-temps, par exemple. » « Il y a quelque chose de très spécial entre nous. Il est comme un frère pour moi », conclut Bettoni sur sa relation avec Zidane.