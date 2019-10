Mendy et Camavinga expulsés, Rennes connaît une soirée cauchemardesque contre Cluj / Ligue Europa

Alors qu’Edouard Mendy et Eduardo Camavinga ont été expulsés, Rennes s’est incliné lors de la réception de Cluj, jeudi soir. Avec une série de dix matchs sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues, Julien Stéphan traverse une sérieuse période de turbulences.

A la suite d’un (nouveau) ballon perdu par Morel, Cluj peut partir en contre-attaque. Lancé en profondeur, l’ancien Monégasque L.Traoré est fauché par E.Mendy aux abords de la surface rennaise (5eme). Malgré les protestations des Bretons, l’international sénégalais est logiquement expulsé, et c’est le jeune Bonet (16 ans) qui fait son entrée en jeu, en lieu et place de Del Castillo.

Pépé Bonet Kapambu(16 ans et 8 mois) devient le plus jeune gardien à évoluer en C3 depuis Damjan Siskovski(16 ans et 5 mois) avec FK Rabotnički face à la Lazio Rome le 25 aôut 2011 #SRFCCLUJ

— Stats Foot (@Statsdufoot) October 24, 2019

RENNES - CLUJ : 0-1

Incapable de gagner le moindre match depuis le 25 août et un déplacement à Strasbourg, Rennes était attendu au tournant au moment de recevoir Cluj, jeudi soir. Mais, alors que le climat apparait tendu entre Julien Stéphan et sa direction, les Bretons ont connu une entame de match cauchemardesque. Suite à l’expulsion d’Edouard Mendy dès les premiers instants de la rencontre, Pépé Bonet (16 ans), son remplaçant, s’est incliné sur le coup-franc qui a suivi (9eme). Un scénario catastrophe qui ne s’est pas arrangé avec le penalty raté par Mbaye Niang (28eme), mais il faut aussi souligner la performance de la formation roumaine.Damjan Djokovic (22eme, 32eme et 38eme), Ciprian Deac (24eme et 48eme) et Kevin Boli (33eme) ont eu des occasions de faire le break. Cela n’a pas voulu sourire, mais les coéquipiers de Jérémy Morel se sont définitivement tirés une balle dans le pied avec une expulsion d’Eduardo Camavinga consécutive à une relance ratée de Bonet (46eme). Le score ne bougera plus malgré de belles situations pour Adrien Hunou (65eme) et Jordan Siebatcheu (90eme), et on peut parler d’une vraie crise chez les Rouge et Noir (1 seule frappe cadrée aujourd’hui). En dépit d’un engagement courant jusqu’en juin 2022 avec le club du président Olivier Létang, Julien Stéphan ne doit pas être un entraîneur des plus sereins. Le SRFC traverse une sérieuse période de turbulence, l’affiche de dimanche contre Toulouse s’annonçant importantissime à plus d'un titre. Pour la C3, c'est très mal embarqué avec un seul point au compteur.Alors qu’E.Mendy a été expulsé, Deac se charge d’un coup-franc aux abords de la surface rennaise. Légèrement décalé côté droit, le Roumain choisi de frapper au sol du pied droit. Bonet anticipe sur sa gauche… et ce tir croisé termine au fond de son but.Pour sa première apparition chez les professionnels, le natif de Kinshasa a connu une soirée cauchemardesque. Fautif sur l’ouverture du score de Ciprian Deac, le numéro 30 s’est aussi « illustré » avec une relance ratée qui a déboursé sur l’expulsion d’Eduardo Camavinga (46eme). La totale.Alors que les Rennais avaient l’occasion de revenir dans la partie, l’attaquant international sénégalais a complètement manqué son penalty (28eme). L’ancien joueur de Caen, de Milan et du Torino a confirmé ses difficultés du moment. Le capitaine breton n’a pas été assez disponible.Logiquement expulse pour une intervention non maitrisée sur L.Traoré, l’ex-Rémois a plombé le match de son équipe. Recruté pour 4 M€ lors du dernier Mercato d’été, le gardien international sénégalais peut (et doit) s’en vouloir, même s’il ne faut pas oublier la perte de balle de Morel au départ de l’action.Temps nuageux – Pelouse plus que moyenne: M.Eskov (RUS) (: Deac (9eme) pour Cluj: Raphinha (23eme) et Maouassa (51eme) pour Rennes - Susic (17eme et 82eme) pour Cluj: E.Mendy (5eme) et Camavinga (46eme) pour Rennes – Susic (82eme) pour ClujE.Mendy () – H.Traoré (), Gnagnon (), Morel (), Maouassa () puis Léa-Siliki (75eme) – Raphinha () puis Siebatcheu (80eme), Camavinga (), Bourigeaud (), Del Castillo () puis Bonet (7eme -) – Hunou (), Mb.Niang (cap) (: Da Silva, Nyamsi, Gélin, Gboho: J.StéphanArlauskis () – Susic (), K.Boli (), Burca (), Camora (cap) () – Bordeianu () puis Hoban (66eme), Djokovic () puis Paun (70eme), Culio (), Deac () – L.Traoré () pus Mike (84eme), Omrani (: J.Fernandez (g), Pascanu, Golofca, Rondon: D.Petrescu