Memphis Depay (OL) vers une prolongation

Alors qu’il est actuellement immobilisé à cause d’une rupture des ligaments croisés, Memphis Depay est sur le point d’entamer les négociations pour la prolongation de son contrat avec Lyon.

Du réconfort pour Depay pendant sa convalescence

L’OL veut sécuriser son monsieur plus

Memphis Depay est actuellement éloigné des terrains en raison d’une fâcheuse blessure à un genou. Opéré cette semaine, il ne devrait pas rejouer avant la saison prochaine. La période est difficile, mais il peut compter sur le soutien de beaucoup de monde. Et celui de l’Olympique Lyonnais, son club, se manifeste par la volonté de lui faire signer rapidement un nouveau contrat. Selon L’Equipe, les responsables rhodaniens, et à leur tête Jean-Michel Aulas, ont l’intention d’entamer les pourparlers dans cette optique très prochainement.Le président lyonnais avait déjà exprimé cette envie il y a quelques jours lors d’une intervention dans les médias. À présent, il envisage de passer à l’acte. Rien ne devrait s’opposer à ce que ce nouveau contrat soit validé, surtout que la star hollandaise serait également ouverte à un séjour prolongé chez les Gones. Pour rappel, son bail actuel s’étend jusqu’en 2021. Il émarge actuellement à 360000€ brut par mois et une revalorisation salariale tombe sous le sens pour l’ancien mancunien.Par le passé, l’OL avait déjà proposé des contrats à des joueurs immobilisés pour une longue durée. Ça a été le cas notamment de Claudio Caçapa en 2005. Un signe de confiance appréciable, et dont les dirigeants espèrent récolter les fruits a posteriori. Depay n’a jamais caché son envie de rejoindre une formation plus huppée. Il se peut qu’après ce geste, il se décide de s’inscrire dans la durée avec Lyon et repousser les sollicitations extérieures dont il pourrait bénéficier.Depay joue à l’OL depuis janvier 2017. Malgré quelques phases délicates, l’ailier batave s’est rapidement imposé comme l’un des tauliers et aussi le meilleur atout offensif de cette formation. Cette saison, il en porte aussi, le brassard. En outre, il est également, et de loin, le joueur le plus décisif de la bande à Garcia en 2019/2020. Toutes compétitions confondues, Depay a mis 14 buts, dont celui décisif face à Leipzig lors de la 6e journée de Ligue des Champions (2-2). Un match à l’issue duquel on l’a aussi vu venir au secours de son coéquipier Marcelo, pris à partie par les Ultras du club. Une initiative qui avait été beaucoup appréciée en interne.