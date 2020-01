Meilleur entraîneur de l'année : Patrick Mboma donne son favori !

L'ancien attaquant Camerounais, Patrick Mboma, a choisi son favori, dans une déclaration au site égyptien, Superkora. Il a désigné le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, Djamel Belmadi.Le consultant de Canal plus a placé Aliou Cissé à la deuxième place juste devant le vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Espérance Sportive de Tunis, Mouine Chaâbani.A lire aussi >> Aliou Cissé : "Je suis le meilleur et j'ose espérer qu’on me donnera le trophée"