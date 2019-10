Mehdi Benatia : "le Maroc n'avait pas l'effectif pour gagner la CAN"

"Est-ce qu'on avait l'effectif pour gagner la CAN? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'on avait l'effectif pour battre le Bénin ? Évidemment ! Ce qui est frustrant c’est de sortir face à une équipe qui n'était pas plus forte que nous", a confié l'ancien défenseur de la Juventus."Tu ne gagnes pas une compétition avec de bons joueurs, mais plutôt avec de grands joueurs. On me parle de l'Algérie. Ils n'ont peut-être pas fait une super coupe d'Afrique dans le jeu mais ils ont été vaillants. Mahrez par exemple, il était là quand on avait besoin de lui car c'est un grand joueur. Je pense que c'est ce qui manque au Maroc. Un avant-centre qui marque 35 buts par saison dans un grand club en Europe qui vient et qui débloque les matchs. Ça nous a manqué durant tout mon parcours en sélection".