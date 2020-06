Mehdi Benatia aurait pu Fennec plutôt que Lion de l'Atlas

Parmi les clubs choisis par la FIFA figure l'Espérance Sportive de Tunis, seul club de la Ligue 1 tunisienne invité à ce tournoi. Les autres invités du continent noir sont les clubs suivants: le Raja et le Wydad de Casablanca (Maroc), Al Ahly et Zamalek du Caire (Egypte), le Tout-Puissant Mazembe et l’AS Vita Club (RD Congo), Al Merreikh (Soudan), Gor Mahia (Kenya), Orlando Pirates et Kaiser Chiefs (Afrique du Sud), Zesco United (Zambie), Hearts of Oak (Ghana), Kampala City (Ouganda) et Enyemba et Rangers FC (Nigeria). On annonce que le tournoi, qui a pour but de participer à la lutte mondiale contres les retombées économiques de l'épidémie de la COVID-19 sera richement doté. A lire aussi >> L'Espérance de Tunis ne renouvellera pas le contrat de Faddae