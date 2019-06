Mecha Bazdarevic prolonge avec le Paris FC

Mecha Bazdarevic, l’entraîneur du Paris FC (L2), a prolongé son contrat jusqu’en juin 2021. Un nouveau deal officialisé ce vendredi.

En poste depuis l’an dernier, Mecha Bazdarevic (58 ans) a prolongé son contrat comme entraîneur du Paris FC. L’ancien coach de Sochaux, Grenoble et Istres a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2021 avec le pensionnaire de Ligue 2. «, explique-t-il sur le site officiel du club. J’ai rarement vu une si belle entente entre les dirigeants, le staff technique et les joueurs. Prolonger l’aventure avec le Paris FC, c’est surtout ne pas minimiser la première saison incroyable que nous avons tous réussi. Maintenant, il faut s’installer durablement dans la première partie du classement de Domino’s Ligue 2, mais également avoir des objectifs en coupes. » «, déclare, de son côté, le manager général Pierre Dréossi. C’est une avancée pour le Paris FC qui se stabilise sportivement. Le club souhaite apporter sa confiance et conjuguer la collaboration avec Mecha Bazdarevic et son staff au présent et au futur. »