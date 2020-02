McManaman : « Liverpool pourrait ramener Coutinho »

Philippe Coutinho de retour à Liverpool, est-ce réellement possible ? Steve McManaman, l'ancien joueur des Reds, aimerait croire que oui.

"Quand le plan A ne fonctionne pas, Coutinho peut changer le cours d'un match"

Et si Philippe Coutinho effectuait son retour à Liverpool l’été prochain ? Cette option n’a pas été évoquée par les clubs concernés, mais un ancienne star des Reds, en la personne de Steven McManaman, l’a envisagée. Malgré les difficultés rencontrées par le Brésilien depuis qu’il a quitté Anfield en janvier 2018,« Il se pourrait qu'ils choisissent de ramener un certain Philippe Coutinho au club. Cela ne me dérangerait pas de le revoir au sein de cette équipe. C’est un brillant joueur, mais ça dépendra en grande partie de l’aspect économique, a-t-il jugé dans sa chronique pour HorseRacing.net. S'ils peuvent ramener Coutinho à un prix raisonnable et vendre potentiellement quelques joueurs qui ne jouent pas régulièrement, alors cela pourrait fonctionner. »Coutinho a passé quatre ans et demi du côté de Liverpool. Durant son séjour dans le Nord-Ouest d’Angleterre, il n’a remporté aucun titre. Et c’est à la suite de son départ que les Liverpuldiens ont commencé à monter en puissance, disputant notamment deux finales de Ligue des Champions, dont une victorieuse.«S'il y a de la place, moi je le ramènerais, car c’était un merveilleux joueur pour Liverpool. Il est ce type de joueur qui, lorsque le plan A ne fonctionne pas, peut changer la face du match. Il a marqué des buts incroyables pour Liverpool et même s'il a dû décevoir les fans en demandant à partir, je pense que la plupart d’entre eux reconnaîtront qu’il a été très bon pour Liverpool ». Un avis respectable et appuyé par les chiffres : le natif de Rio de Janeiro a signé 110 gestes décisifs en 232 rencontres avec les Reds.