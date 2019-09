LDC Afrique: Le TP Mazembe surclasse Fosa Juniors et accède aux poules !

Pierre Semengue n’en démord pas. Suspendu de ses fonctions de président de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) par le Comité exécutif de la Fécafoot, le général d’armée est déterminé à ne pas lâcher l’affaire. Après une plainte au tribunal, puis un recours auprès de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc), Pierre Semengue a saisi la Fifa. Dans une correspondance ayant pour objet « Information sur les violations graves des dispositions légales et statutaires par la Fédération Camerounaise de Football », l’ancien patron de la Ligue de football professionnel sollicite l’arbitrage de la secrétaire générale de l’instance mondiale du football. Le général dénonce notamment « un coup d’Etat » orchestré par la Fécafoot contre sa personne, en l’évinçant de la tête de la structure organisant les championnats professionnels au Cameroun. L’homme est contre la mise sur pied par sa tutelle d’un Comité transitoire chargé désormais des prérogatives qui étaient les siennes au sein de la Ligue de football professionnel.Et c’est Alim Konaté, vice-président de la Fécafoot et président du Comité transitoire sus évoqué, que Pierre Semengue voit à l’origine de ses malheurs. Le général d’armée convoque un passé politico-militaire pour situer la « haine » d’Alim Konaté contre sa personne. « Il se trouve que le frère de M. Aboubakar Alim Konaté, le capitaine Konaté, militaire en service dans l'armée de terre, faisait partie des mutins ayant tenté de prendre le pouvoir lors du coup d'Etat manqué du 6 avril 1984, lequel visait à renverser le président Paul Biya… La justice ayant été saisie de ce dossier a condamné les mutins, à diverses peines, ce fut le cas du capitaine Konaté qui a été condamné à cinq ans de prison. Sa mère Mme Alim, impliquée elle aussi dans ce coup d'Etat, écopa de 20 ans de prison. En ma qualité de chef d'Etat-major de l'armée d'alors, j'avais joué un rôle dans l'évitement de ce coup d'Etat d'une part et, d'autre part, j'assurais l'exécution des décisions de justice rendues dans le cadre de cette affaire, à telle enseigne que des familles m'ont rendu responsable du sort réservé par la justice à leurs parents. C'est le cas d'Aboubakar Alim Konaté qui ne s'est jamais montré aimable à mon endroit », raconte-t-il. Et de proposer à la Fifa comme solution de sortie de crise, qu’il achève son mandat qui arrive à échéance en juillet 2020. Pas sûr que les complaintes de Pierre Semengue trouvent une oreille attentive à Zurich. La Fifa ne traitant qu’avec ses associations membres. Un rappel qui a déjà été fait à l’Etat du Cameroun par le passé, dans le cadre des crises successives à la Fécafoot.