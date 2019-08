Max-Alain Gradel reste à Toulouse

Mercredi soir, Alain Casanova a assuré au micro de RMC que Max-Alain Gradel allait rester à Toulouse pour y disputer la saison 2019-20. Le capitaine des Violets avait notamment fait l'objet d'une offre en provenance d'Arabie saoudite.

Le doute n'a désormais plus lieu d'être : l'avenir de Max-Alain Gradel s'inscrit bel et bien du côté de Toulouse. Homme fort du TFC depuis deux ans, l'international ivoirien avait pourtant sous-entendu qu'il pourrait plier bagage cet été si le club de la Ville rose ne se montrait pas assez ambitieux. Des clubs asiatiques (Chine, Arabie saoudite ) auraient tenté de séduire l'expérimenté ailier (31 ans). Sans succès. « Max-Alain et le président ont trouvé un accord pour qu’il reste, a révélé Alain Casanova au micro de RMC mercredi soir. La décision a été actée mardi. Ça me rend très heureux. C’était mon envie absolue, ainsi que celle du club. Sur le terrain et en dehors, il est très important. Max-Alain a envie de rester.