Mauro Icardi veut rester au PSG

Ce mardi soir (21h00), Lille, en déplacement à Valence, n'aura pas le droit à l'erreur, puisque c'est son avenir européen qui se jouera. En conférence de presse, Christophe Galtier en avait bien conscience.



🎙 Galtier "La magie de cette compétition fait que l'on doit se sublimer. Nous avons élevé notre niveau de jeu, de concentration et de détermination lors du 3ème match. Nous devrons être au minimum à ce niveau-là demain."#VCFLOSC #UCL

Galtier : « La magie de la Ligue des Champions permet de se sublimer »

Dernier du groupe H avec un point seulement au compteur, Lille aura bien du mal à décrocher un billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En cas de contre-performance à Valence mardi (21h00), les Dogues pourraient même pratiquement faire une croix sur la troisième place, strapontin pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. « C'est un match très important pour notre avenir en Europe, a reconnu Christophe Galtier en conférence de presse.C'est le meilleur moyen de faire progresser nos jeunes dans le projet de notre président Gérard Lopez. » L'entraîneur nordiste espère que ses protégés, peu en réussite loin de leurs bases cette saison, sauront répondre présent. « On n'est certes pas favoris mais je veux du culot et de la détermination, a-t-il affirmé. Je veux que mes joueurs soient entreprenants pour ne pas avoir de regrets. On va avoir un adversaire emmené par un magnifique public. Est-ce que le match ressemblera à celui de l'aller ? Ça risque d'être différent. Mais j'aimerais que l'on ait le même comportement qu'à Pierre-Mauroy. »A l'aller (1-1), Lille avait causé pas mal de problèmes aux Merengots. D'après Galtier, la donne risque d'être différente mardi soir. « Ils auront l'avantage de jouer à domicile et ils bénéficient du retour d'un joueur majeur, Rodrigo, absent à l'aller, a rappelé l'ancien coach de Saint-Etienne. La modification de notre système tactique il y a deux semaines a-t-elle pu perturber Valence, habitué à nous voir évoluer autrement ? A-t-elle libéré mes joueurs ?On sait à quoi s'attendre dans cette ambiance. Valence sait aussi à quoi s'attendre sur notre façon de jouer. Je fonde beaucoup d'espoir. » Avant d'ajouter : « La magie de la Ligue des Champions permet de se sublimer. Il faudra être au niveau où nous étions à l'aller contre Valence. On n'a pas envie de quitter cette compétition. »