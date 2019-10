🔴COUP DE THÉÂTRE: Icardi pourrait quitter le PSG pour la Juventus !

RUMOUR | Juventus are reportedly still intersted in Mauro Icardi and could make a move for the Argentine who's on loan at PSG until next summer, according to Gazzetta dello Sport 👀🇮🇹 #Juventus #Icardi #Inter #PSG https://t.co/O4S6WAcm1r pic.twitter.com/BfHeuz7KTx

Buteur la semaine passée contre 1-0, 2eme journée de la phase de poules de Ligue des Champions ) et(4-0, 9eme journée de Ligue 1), l’attaquant international argentin,ne serait pas certain de prolonger l’aventure avec lela saison prochaine.En effet, et comme l'a affirmé le quotidien italiendans son édition du jour, le club de la Capitale pourrait avoir de la concurrence pour un éventuel transfert définitif de l’ancien joueur de la Sampdoria Gênes. Actuellement prêté par l’, le natif de Rosario resterait suivi par laAprès avoir longtemps espéré une offre de la "Vieille Dame" lors du dernier Mercato d’été, l’ex-Barcelonais pourrait être relancé dans les prochains mois.. Et ceci malgré des débuts intéressants avec l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi, qui disposerait d’une option d’achat deEn attendant d’en savoir davantage sur l’intérêt des "Bianconeri", la permanence du transfuge de l'serait loin d’être acquise…