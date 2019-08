Maurizio Sarri (Juventus) privé de banc pour le début de la Serie A

Présenté ce jeudi à la presse, Franck Ribéry, le nouvel ailier de la Fiorentina, a expliqué les raisons de son choix. En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’ancien joueur de Metz, de Galatasaray et de Marseille s’est engagé pour une durée de deux ans avec la Viola. Le Tricolore – qui a récupéré le numéro 7 – doit percevoir salaire annuel estimé autour de 4 M€ (hors bonus). Le natif de Boulogne-sur-Mer avait aussi des possibilités dans les pays du Golfe, en MLS, en Russie ou encore aux Pays-Bas, mais la formation entraînée par Vincenzo Montella a su trouver les arguments nécessaires.

Ribéry : « Il y a eu des contacts en France »

Le football, c’est ma vie. J’ai un amour spécial pour le foot, c’est pour ça que je voulais absolument rester en Europe. J’ai eu la chance de trouver un club comme la Fiorentina qui me fait énormément confiance. J’aime beaucoup l’Italie. J’aime beaucoup la langue, la mentalité, les gens et la nourriture aussi. On mange très bien.On a longtemps discuté tous ensemble. Et, au final, on a trouvé une solution. Je suis très content d’être venu ici. J’ai senti de la part des dirigeants qu’ils étaient très motivés pour que je puisse jouer pour leur club. J’ai senti une grande confiance. Je suis très heureux. Ma femme a aussi joué un rôle très important. Je sais que Florence est une très, très belle ville.J’ai eu un accueil extraordinaire à l’aéroport. Le fait d’avoir vu des gens aussi passionnés, c’est incroyable. Ça me fait un peu penser au Sud, à Marseille . Les gens ne vivent que pour le foot. C’était un moment spécial. J’aime cette mentalité. Cela me correspond. C’est pour ça que je vais faire le maximum pour mes nouveaux supporters. Il faut mouiller le maillot et profiter un maximum avec eux. Je suis vraiment très content d’être ici.Il y a eu des contacts en France . Mais je suis resté tellement longtemps à l‘étranger, c’est une autre mentalité. Je voulais continuer dans un autre pays étranger. J’ai signé pour apporter mon expérience, pour être décisif, pour aider les jeunes et pour les faire grandir avec moi.