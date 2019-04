Maurizio Sarri (Chelsea) visé par une procédure pour mauvaise conduite

Le président du Benfica Luis Filipe Vieira a assuré mercredi qu’il ne voulait laisser partir aucun de ses joueurs lors du prochain Mercato estival. Pas même sa pépite Joao Felix.

Une clause à 200 millions d’euros pour Joao Felix ?

Des prestations de haute volée jusqu’à un triplé contre Francfort, début avril, en quart de finale aller de la Ligue Europa : Joao Felix sera indéniablement l’une des attractions majeures du prochain Mercato estival. Le milieu offensif du Benfica est ainsi déjà associé aux plus grands, des deux équipes de Manchester au Real Madrid en passant par la Juventus Turin. Et nombreux seraient les prétendants disposés à s’acquitter de sa clause libératoire, actuellement fixée à 120 millions d’euros. Cependant, le président du leader du championnat portugais - Luis Filipe Vieira - s’est positionné fermement mercredi à ce sujet : « Je peux presque garantir aux Benfiquistas que personne ne va partir. Le Benfica fera tout ce qui est possible pour lui (Joao Felix, ndlr.). On ne se laissera faire par personne et j’irai au bout pour que personne ne quitte le club », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. Joao Félix (Benfica)[/caption]Intox ou véritable volonté de rester compétitif ? En l’état, ses propos ne pèseront évidemment pas lourds si un top club venait à s’aligner sur la clause de la pépite de 19 ans. Mais le plan du patron des Aguias serait de blinder son joyau - actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023 - en faisant grimper cette clause à 200 millions d’euros. Reste à savoir quelle sera la position du natif de Viseu à ce sujet. La fermeté de Vieira est donc - à l’écouter - également valable pour Alex Grimaldo (23 ans), latéral gauche également visé par la Juventus Turin, et Ruben Dias, défenseur central pour qui l’Olympique Lyonnais avait notamment fait le forcing l’été dernier. De son côté, Rai Sort indiquait le week-end dernier que le plan du club portugais était de vendre Dias pour garder Felix. Et malgré la mise au point de ce mercredi, les rumeurs devraient continuer à se multiplier…