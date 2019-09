Matuidi : « Le racisme ? Ce sont des choses que l’on n’aime pas voir »

Le racisme en Serie A est un sujet sur lequel Matuidi s’est exprimé. Pour lui, les joueurs visés devraient rester sur le terrain.

« Des instances sont là pour prendre des décisions »

Blaise Matuidi l’a répété à l’envie, ce jeudi, en conférence de presse : il se sent bien à la Juventus. Il n’empêche, son aventure en Italie a été et restera marquée par les insultes racistes dont il a été victime, à plusieurs reprises. « Ce sont des choses que l’on n’aime pas voir, a-t-il expliqué. Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni ailleurs, car ce n’est pas le bon exemple à donner aux jeunes, aux enfants. »Mais alors, comment éradiquer un phénomène qui ne cesse de gangrener la Serie A et bien d’autres stades européens ? En quittant le terrain à chaque fois que des insultes tombent des tribunes ? Lorsque cette éventualité lui a été glissée par un journaliste, le milieu de terrain turinois a apporté la meilleure réponse possible : « Il y a une vraie réflexion à avoir. Je l’ai eue l’année dernière. Mais il ne faut pas leur donner raison. »Avec le recul, l’international de l’équipe de France a compris qu’il ne s’agissait pas d’une solution. Car ce ne sont pas les joueurs visés par ces insultes qui n’ont pas leur place dans le stade, mais bien ceux qui les profèrent. « Il faut tout faire pour que cela ne se reproduise plus, a-t-il martelé. Même si c’est difficile car c’est une minorité. »La solution ? « Des instances sont là pour prendre des décisions, a-t-il souligné. C’est à eux de prendre les bonnes. » Lorsqu’il avait été ciblé par les supporters de Cagliari, la saison dernière, la commission de discipline de la Serie A avait décidé de ne pas sanctionner le club. Le week-end dernier, dans le même stade, Romelu Lukaku a lui aussi été victime d’insultes racistes. Et même ses propres supporters, ceux de l’Inter, ont défendu les coupables. Preuve que le chemin est encore long. Et que les décisions prises ne sont pas les bonnes.