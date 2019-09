Matuidi : « Je suis là et je veux en profiter »

Ce jeudi, Blaise Matuidi était également en conférence de presse. Le Turinois a évoqué son avenir et est notamment revenu sur sa décision d'arrêter sa carrière internationale après l'Euro.

Effectivement, ce n’est jamais évident. Il arrive après une longue préparation en club. Les organismes peuvent être un peu touchés et ce n’est pas un hasard s’il y a beaucoup de joueurs blessés. Ce n’est pas une période facile mais il ne faut pas que ce soit une excuse. Les 23 qui sont là doivent être performants pour gagner ces deux matchs. Ce même si ce n’est jamais évident de jouer l’Albanie. Les dernières rencontres que nous avons disputées face à cette sélection l’ont démontré. Mais on va tout faire pour gagner.On se doit de gagner ces deux matchs. On est l’équipe de France, on joue à la maison, devant notre public. On a à cœur de faire deux très bons matchs. Avec le maillot bleu, on joue tous les matchs pour les gagner. La défaite en Turquie a servi d’avertissement. On est passé à côté, on en est conscient. On a perdu des points face à une belle équipe, il faut le rappeler. Mais tout cela fait partie du passé, il faut s’en servir pour éviter de refaire les mêmes erreurs.Pas du tout. On a la chance d’avoir un vivier énorme avec beaucoup de joueurs de grande qualité. Bien sûr, des éléments importants sont absents. Mais les autres ont démontré, en club ou en équipe nationale, qu’ils pouvaient apporter beaucoup. J’ai une grande confiance en ce groupe. On est capable de gagner malgré les absences.Comme on dit, personne n’est parfait. On est conscient qu’on a des qualités, mais aussi des défauts. Le relâchement en fait partie. Sur ces matchs, nous avons manqué d’un peu de tout. Avec et sans ballon, on n’a pas fait ce qu’il fallait. Face à un adversaire qui vous rentre dedans, il faut trouver des solutions. On n’a pas su les trouver, collectivement et individuellement. A nous de ne pas répéter ces erreurs.C’est au coach qu’il faut poser la question. Moi, je reste le même. Avec l’expérience que j’ai acquise en club et en sélection, j’ai forcément des responsabilités lorsque le coach me met sur le terrain. Je vais essayer de répondre présent, comme je l’ai toujours fait. Des joueurs importants ne sont pas là, mais d’autres ont déjà démontré de très bonnes choses en club. Je le répète, je fais totalement confiance au groupe qui est présent.Tout le monde connait ses qualités. C’est un plus pour une équipe. Bien sûr, sans lui, l’équipe est différente car elle est privée d’un joueur extraordinaire. Mais il faut faire en sorte que cette absence ne soit pas préjudiciable.Samuel est un grand défenseur. Le Barça est un club où il y a beaucoup de concurrence. J’ai une grande confiance en lui et je pense que le coach aussi. Il est conscient d’avoir passé une année difficile, notamment à cause de sa blessure. En son absence, d’autres joueurs ont été performants. Il a une place importante en équipe de France, il a aussi été important dans des moments clés, que ce soit en qualification ou lors des grandes compétitions. Samuel a une grande expérience du haut niveau. Il reviendra encore plus fort quand on fera appel à lui. Mais tout cela fait partie du football. Seul le travail paie et lui est un gros bosseur.Clément m’a énormément surpris. Je l’ai connu lors d’un match PSG – Nancy. Sa progression a été fulgurante. Lui aussi est très discret. C’est un défenseur qui relance bien. Il est très calme mais il sait aussi répondre dans les duels. Il fait lui aussi partie de l’important vivier de l’équipe de France mais sa progression m’a vraiment étonné. Il la doit à toutes ses qualités. A lui de continuer dans ce sens.Il est assez timide et calme dans la vie. Sur le terrain, il a beaucoup d’aisance et de prestance, il ne se cache pas. Il a beaucoup d’avenir, à lui de continuer à travailler. En club, il a déjà démontré qu’il a beaucoup de talent. S’il est là, c’est qu’il a déjà réussi de grandes choses. Ce que j’ai vu de lui m’a impressionné. Et surtout, il a la tête sur les épaules.On peut toujours faire mieux. Il y a eu des moments où j’étais plus performant, mais je me vraiment sens bien. Comme je l’ai toujours dit, la Juve aide à bien « vieillir ». C’est pour cela que je suis heureux dans ce club.Je ne me fixe pas de limite. Tant que mon corps me permettra de jouer, je continuerai. J’aime tellement le football. Quand j’arrêterai, cela me manquera. Donc je vais en profiter. Concernant les Bleus, j’ai peut-être dit une bêtise en disant que j’arrêterai après l’Euro. Je verrai avec le temps. Je suis là et je veux en profiter. Pour l’instant c’est France - Albanie et France - Andorre.