Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) en route vers Manchester United ?

A moins de 30 jours du coup d’envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 effectue une revue d’effectifs desnations en lice. Au tour de l, pays-hôte de la grande messe du football africain et septuple championne d'Afrique. A lire aussi >> CAN 2019 : le calendrier complet Pays organisateur de la CAN 2019, létait qualifiée d'office mais a toutefois pris part aux éliminatoires, achevant son parcours à la seconde place duderrière la. Les protégés de, nommé à la place desuite à la déroute au Mondial 2018 (3 défaites et élimination dès le 1er tour), ont disputé six rencontres de qualifications, pour quatre succès, un match nul et un revers concédé face à la(1-0), en juin 2017.7 titres en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 201057ème (Avril 2019)Qualifiée en tant que pays-hôte et 2ème du groupe J derrière la TunisieMohamed Salah (Liverpool), Mohamed Elneny (Arsenal), Marwan Mohsen (Al-Ahly)Javier Aguirre (depuis 2018)Ahmed El-MohammadiEl Shenawy – A. Elmohamady, Hegazy, B. El Mohamady, Ashraf, Elneny, Hamed, Salah, Warda, Trezeguet, Mohsen.Les Egyptiens n’ont pas été épargnés par le tirage au sort de la CAN puisqu’ils figurent au sein d’unecorsée en compagnie de la redoutable armada des Léopards de la, des Warriors du, mais également d'un autre outsider anglophone, l’du technicien français. Déjà opposés à l’il y a deux ans au Gabon, lesavaient alors donné du fil à retordre aux, ne s’inclinant que par la plus petite des marges. Pire, ils les avaient battus à Kampala en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.Portée par le stratège, double ballon d'or africain, l’possède certainement les moyens pour décrocher le sacre final devant son public. Disciplinée tactiquement et difficile à manœuvrer, la sélection égyptienne encaisse en effet très peu de buts et s’impose souvent par la plus petite des marges. Les Pharaons peuvent compter également sur des éléments de très bon niveau, dont le buteur vedette d'Al-Ahlyainsi que le maître à jouer de Kasimpasa (Turquie)pour espérer rééditer l'exploit delorsqu'ils avaient remporté le précieux Graal à domicile.Vendredi 21 juin : EGYPTE-ZIMBABWE à 20h gmt au CaireMercredi 26 juin : EGYPTE-RD CONGO à 20h gmt au CaireDimanche 30 juin : OUGANDA-EGYPTE à 19h gmt au CaireAhmed El-Shennawy (Pyramids), Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly), Mohamed Abou-Gabal (Smouha), Mahmoud Gennesh (Zamalek).Ahmed El Mohamady (Aston Villa, Angleterre), Baher El Mohamady (Ismaily), Ahmed Hegazi (West Bromwich, Angleterre), Mahmoud Alaa (Zamalek), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek), Ahmed Ayman Mansour (Pyramids), Omar Gaber (Pyramids), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Ahmed Aboul-Fotouh (Smouha).Tarek Hamed (Zamalek), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Ali Ghazal (Feirense, Portugal), Nabil Emad Dunga (Pyramids), Walid Soliman (Al-Ahly), Abdallah El Said (Pyramids), Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasimpasa, Turquie), Amr Warda (Atromitos, Grèce).Ahmed Ali (Arab Contractors), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Hassan Koka (Olympiacos, Grèce).