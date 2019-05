Mathieu Valbuena quitte Fenerbahce

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mathieu Valbuena a annoncé qu’il ne prolongera pas avec Fenerbahce, lui qui était en fin de contrat.

Valbuena intéressé par la Grèce ?

Fenerbahçe sauvé après un exercice plus que compliqué en Super Lïg, c’est le temps des au revoir pour Mathieu Valbuena.. « Mon aventure en tant que Canari touche à sa fin. Je voudrais remercier chaque personne que j’ai eu la chance de rencontrer durant ces deux années passées au club. Dirigeants, coéquipiers, employés du club et amis rencontrés ici, chacun d’entre vous m’a accueilli à bras ouverts et a tout fait pour rendre cette expérience absolument incroyable », peut-on lire sur une publication postée sur les réseaux sociaux.Arrivé Fenerbahçe en juillet 2017 après deux saisons compliquées à l’Olympique Lyonnais, « Petit Vélo » a joué 71 matchs sous les couleurs stambouliotes et ses 26 minutes contre le BB Erzurumspor ont donc été ses dernières. Désormais libre de s’engager où il le souhaite, reverra-t-on l’international français sur des pelouses de Ligue 1 ?mais n’avait pas fermé la porte notamment aux Girondins de Bordeaux, son club formateur. « Ce n'est pas ma priorité de revenir en France, je ne vais pas le cacher, avait-il concédé dans un entretien à beIN Sports. Mais on verra les propositions qu'il y aura. » Aux dernières nouvelles et d’après les médias grecs,l’ancien meneur de Marseille. Un nouveau pays à découvrir pour celui qui est déjà passé par la Russie (Dinamo Moscou) et donc la Turquie ?