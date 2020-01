Martinez se sent « bien à l'Inter »

A Lyon (vainqueur 4-3 à Nantes samedi, en seizièmes de finale de Coupe de France), Rayan Cherki éblouit.

Rayan Cherki (Lyon) :

Nous voulions que ça se termine le plus rapidement possible, mais s’il avait fallu tenir dix minutes de plus nous l'aurions fait. Notre objectif est de rester en lice dans les quatre compétitions, nous pouvons donc rentrer avec le sourire ! Ma maturité ? Je l'ai acquise grâce à mes coéquipiers. Avec Moussa Dembélé, nous sommes comme deux frères sur le terrain. J'espère que ça va continuer ainsi. »

Rudi Garcia (Lyon) :

Christian Gourcuff (Nantes) :

Renaud Emond (Nantes) :

Anthony Lopes (Lyon) :

Imran Louza (Nantes) :

« Le pire dans cette histoire, c'est que les gardiens ont été très bons, que ce soit Anthony Lopes ou Alban Lafont ! Quand il y a un tel spectacle et que l'on gagne avant la prolongation, on ne peut qu'être ravis ! Rayan Cherki ? C'est un garçon à l'écoute, qui travaille beaucoup. Bien sûr, j'ai apprécié son doublé, ses passes décisive et le penalty qu'il a obtenu. Mais j'ai surtout vu un Rayan qui a fait les efforts défensifs, qui a fait les bons choix dans l'élaboration du jeu, qui a joué avec ses partenaires. Tout cela me montre qu'il progresse. Maintenant, il faut surtout que je le protège. Tout le monde va le porter aux nues alors qu'il n'a que 16 ans et 5 mois. S'il s'arrête de travailler et qu'il pense que tout est facile en rentrant sur le terrain, il risque de perdre le fil. A moi de lui dire de continuer comme ça, à l'entraînement et sur le temps de jeu qu'il aura. »« Le début de match nous a plombés, avec une fragilité défensive qui s'est prolongée tout au long de la rencontre. Nous avons été dépassés dans la vitesse, en étant très statiques. En seconde période, l'équipe n'a pas renoncé. En jouant 90 minutes, l'équipe aurait pu revenir mais là, ça n'a pas été le cas. Nous nous sommes renforcés sur le plan offensif avec l'arrivée de Renaud Emond, qui apporte des choses intéressantes grâce à sa mobilité, et avec Anthony Limbombe. Nous devons maintenant récupérer nos défenseurs, et tout ira mieux. »« Nous avons poussé pour égaliser en fin de match mais, malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Pour le spectateur neutre, ce devait être un très beau match à voir ! Bravo à l'équipe, qui a tout donné et a essayé de se qualifier jusqu'à la fin. C'est un peu dommage de prendre quatre buts à domicile malgré tout. Les supporters m'ont déjà adopté, ça fait chaud au cœur. »« A 4-1, nous aurions dû mieux maîtriser notre match. Il y a encore plein de choses à améliorer, surtout sur cette fin de partie. Nous restons un peu agacés en raison de cela, même s'il y a la qualification au bout. »« Nous avons réagi trop tard. Nous marquons peu de buts en règle générale. Là, nous en avons inscrit trois, mais en prendre quatre, ce n'est absolument pas positif ! Maintenant, nous allons nous concentrer sur le championnat jusqu'à la fin de la saison. »Source : Eurosport