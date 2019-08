Marseille : Villas-Boas s'exprime sur les jeunes du centre de formation

En conférence de presse, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a évoqué les jeunes phocéens, tels que Lucas Perrin et Florian Chabrolle. qui pourraient intégrer le groupe professionnel cette saison.

Villas-Boas : « Je suis très content de Chabrolle »

Villas-Boas : « Lihadji ? J’espère qu’on va trouver un accord »

Il a été question d’Adil Rami, d’Alvaro Gonzalez ou encore de Dario Benedetto. Présents en conférence de presse jeudi, Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ont balayé l’actualité de l’Olympique de Marseille dans la foulée de la présentation du défenseur espagnol. Et si le Mercato a été longuement évoqué,En commençant par le secteur défensif : « Normalement un effectif comporte quatre défenseurs centraux, le quatrième peut être un jeune, a-t-il expliqué. Il y aura peut-être aussi un jeune central qui sera Lucas Perrin. Il a fait une très bonne pré-saison, je suis content de sa progression donc on va le garder avec l’effectif pro ». Et le joueur de 20 ans ne sera pas le seul à gravir un échelon.Malgré tout, « AVB » s’est montré clair : il ne fera pas jouer les jeunes pour le plaisir : « Je suis très direct avec les jeunes joueurs. Quand il a la capacité pour jouer, il joue. S’il n’est pas au niveau, il ne joue pas. Il attend, a-t-il annoncé. A Chelsea, j’ai fait jouer Oriol Romeu qui venait du Barça B parce que je pensais qu’il était meilleur qu’Obi Mikel à ce moment-là ». Malgré tout, l’ancien coach des Blues ne disposera pas d’un groupe très élargi et devra s’adapter en conséquence : «Je suis très content de (Florian) Chabrolle aussi ». Le milieu de 21 ans s’est offert son premier but en pros lors du carton phocéen face à DC United (8-1) et a impressionné le technicien portugais par ses qualités techniques.Reste le cas, plus épineux, de la pépite Isaac Lihadji. Alors que l’OM a vu Mario Balotelli, Lucas Ocampos et Clinton Njie quitter le navire, l’arrivée de Benedetto ne suffira pas à combler ce trou. Convaincant lors de cette préparation, l’attaquant de 17 ans pourrait donc être amené à franchir un palier, lui aussi. Problème,: « J’en ai discuté avec Isaac Lihadji. Ses agents parlent avec Andoni (Zubizarreta), je lui laisse ce type de choses. J’espère qu’on va trouver un accord, a déclaré AVB. On va faire une proposition à notre niveau et j’espère qu’il va accepter. Nous discutons avec Isaac mais nous ne pouvons pas surpayer. Nous devons être raisonnable pour un joueur qui a disputé zéro minute avec l’OM ». Selon Sport, le natif de Marseille a en tout cas convaincu de très grosses écuries lors de ses récentes apparitions, puisque le FC Barcelone, Manchester United et Everton seraient attentifs à sa situation…