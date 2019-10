Marseille : Villas-Boas retient la deuxième période

Suite à la défaite de l'OM à Paris (4-0) dimanche soir, Andre Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, s'est dit fier de la seconde période de son équipe.

André Villas-Boas, l'OM a concédé sa plus large défaite à Paris...

Que voulez-vous que je vous dise ? Ils ont été très bons en première mi-temps, ils ont fait la différence avec leurs qualités techniques. Je suis très fier de la deuxième période de mes joueurs. Ils ont eu une attitude incroyable et courageuse malgré le score. On a mieux joué, on a plus contrôlé le ballon et on s'est trouvé entre les lignes.

Quelles étaient vos intentions dans le jeu ? On a vu une équipe positionnée assez haut sur le terrain...

C'est ma faute. Je suis responsable. On a essayé de bien jouer le hors-jeu, mais le temps que Verratti a trouvé pour jouer ce ballon a été suffisant (ndlr : sur le troisième but du PSG). Evidemment, ils sont rapides et intelligents dans les espaces, mais c'est ma faute si on a joué le hors-jeu, on l'a travaillé pendant la semaine.

Villas-Boas : « Notre objectif reste le podium »

Avez-vous hésité à jouer avec une défense à cinq ?

Je n'ai pas trop hésité. Le PSG fait aussi monter ses latéraux et quand tu défends à cinq, tu te retrouves en un contre un avec le latéral. Le problème, c'est que ce soir (dimanche), les trois joueurs de devant ont des différences, ainsi que Verratti avec le ballon.

Ce revers change-t-il vos objectifs ?

Notre objectif reste le podium. On est à trois points, on a perdu un peu de terrain au classement. On va jouer contre Monaco en Coupe de la Ligue, contre Lyon en championnat. C'est important de récupérer mentalement.