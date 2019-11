Marseille : Villas-Boas a été « dur à la mi-temps contre Monaco »

Avant la rencontre de Ligue 1 contre Lille, André Villas-Boas, l’entraîneur de Marseille, est revenu sur le revers à Monaco en Coupe de la Ligue.

Villas-Boas : « Retrouver le Payet du début de saison »

Le 3-5-2 reste le système alternatif cette saison, on a le 4-3-3 et le 3-5-2. Ça n'a pas fonctionné à Monaco. La première mi-temps était honteuse. Nous avons été trop passifs. On va voir pour Lille, qui a changé son système pour un 3-4-3. Ça va être un match difficile, mais il peut nous porter où on veut. Ils ont une intensité de jeu incroyable. Il faut trouver notre meilleur niveau pour battre cette équipe. Lille a une jeunesse qui est belle. Lille s'est trouvé dans son nouveau système.Avec la négativité des résultats, ça peut enlever de la confiance à l'équipe, mais le podium reste accessible. Heureusement que le championnat est comme il est.On cherche... On prend trop de buts en première mi-temps et on chasse toujours le jeu. On doit entrer avec plus d'intensité. Après, tout peut se passer. Paris, Monaco... On a pris des buts avec des erreurs infantiles. On doit faire mieux. On cherche la confiance avec de tels résultats.On ne peut pas acheter de la créativité et de la combativité à la pharmacie. Tout est lié à moi. Ce que l’on cherche, c'est la qualité de jeu, un système qui marche bien pour les joueurs. Maintenant, les résultats sont plus importants que la performance. Cela passe par le jeu.Cela dépend des situations. J'ai été dur à la mi-temps contre Monaco car ce n'était pas possible. Il y a des entraîneurs plus agressifs. Tous les styles sont bons tant qu'il y a des résultats. Les mecs sont les mêmes que ceux de la finale d'Europa League et il n'y avait pas de problème avec leurs personnalités.Il fait son retour OK, il a eu cinq semaines sans compétition. Il va retrouver le rythme petit à petit. Le match de Monaco est meilleur que celui contre Paris. Il a été très bon contre le PSG en deuxième mi-temps. A Monaco, ce n'était pas la plus belle performance de Dim. On cherche à lui donner du rythme. Pour qu'il ait de l'influence, il faut que l'équipe soit bien. Tout le monde sait la qualité qu'il a, on cherche à retrouver le Payet du début de saison.