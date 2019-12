Marseille : Vers un Mercato hivernal agité ?

La liste complète des 16 nations qualifiées pour le CHAN 2020:

Pourtant qualifiée, lane disputera pas le, du 4 au 25 avril prochain au pays des Lions Indomptables. Ainsi en a décidé la Fédération tunisienne de football, ce weekend à l’issue d’une réunion du bureau. En cause, la place du tournoi réservé aux joueurs locaux dans le calendrier : habituellement disputée en hiver, la compétition doit cette fois se jouer au printemps, soit en plein dénouement du championnat domestique. En renonçant ainsi, la, qui devrait être remplacée en phase finale par la, qu’elle élimina, s’expose à des sanctions allant de l’amende à l’exclusion du prochain. Si toutefois cette compétition continue de trouver sa place dans le calendrier de plus en plus chargé de la Confédération... A lire aussi >> CHAN 2020: La CAF invite le Cameroun à changer de mascotte Il convient de noter que le tirage au sort de la compétition aura eu lieu en Janvier 2020 au Cameroun.