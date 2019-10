Marseille : Valentin Rongier évoque ses débuts à l'OM

Face à la presse, Valentin Rongier a évoqué ses débuts à l'OM. Public, rôle, ... l'ancien milieu de terrain nantais a évoqué tous les sujets.

Rongier : « Si je pouvais enchainer les matchs… »



Première titularisation pour Valentin Rongier, meilleur récupérateur olympien d’#OMSRFC (10) 📊💥 pic.twitter.com/xTsBeONxWR

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 1, 2019

Rongier : « Sentinelle ? Je peux le faire »

J'ai été patient. C'est normal, je venais d'arriver et le groupe vit bien. Cela aurait été illogique de montrer un mécontentement car l'équipe jouait très bien. Villas-Boas a des méthodes modernes. Pour moi, c'est bien dans le foot actuel de se mettre à la page.Pour tout joueur, ce n'est jamais simple une première au Vélodrome. Je n'avais pas peur, mais je n'étais pas à 100% moi-même. Au fur et à mesure du match, j'ai pris le tempo et je me suis mieux senti. Il fallait le temps de prendre la mesure. Le Vélodrome, c'est vraiment un stade unique. Quand on rentre, on ressent des sensations. Par rapport à La Beaujoire, c'est au-dessus, même s'il y avait aussi une belle ambiance là-bas.C'est trop tôt pour dire que je suis devenu titulaire. Après, le coach m'a donné cette opportunité de jouer et de démarrer le match. J'espère lui avoir montré que je pouvais être performant. Pour un joueur, c'est plus facile d'être performant quand on enchaîne les rencontres. Je me sens à 100% parce que je n'ai pas de blessure, mais je pourrais me sentir encore mieux si je pouvais enchainer les matchs.Si le coach décide de jouer en 4-3-3 et que je remplace Kevin en sentinelle, il va falloir que je sois l'équilibre de l'équipe. Je peux le faire. Si on rejoue en 4-2-3-1, ça sera plus simple. J'ai plus l'habitude de jouer avec ce schéma-là. Le trio avec Morgan Sanson et Maxime Lopez ? Si le coach nous aligne. On n'a pas des profils similaires. On peut bien se compléter. On a tous les trois une qualité dans les petits espaces.On a tous été attristé, Jordan ne mérite pas ça du tout. Il se donne toujours à 200%. Il a toujours le sourire, jamais un mot plus haut que l'autre. Il n'a rien fait contre l'institution pour mériter ces sifflets. On le soutient.